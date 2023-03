Pfarrer Dietz mit 98 Jahren gestorben

Assamstadt/Krautheim. Im Alter von 98 Jahren ist der langjährige katholische Assamstadter Gemeindeseelsorger, Geistlicher Rat Ludwig Dietz, am Samstag im Assamstadter Seniorenheim gestorben. „Bewahre das dir anvertraute herrliche Gut

Das Licht der Welt erblickte Ludwig Dietz am 2. August 1924 im Lauda-Königshöfer Heckfeld. Im Zweiten Weltkrieg wurde er zur Wehrmacht eingezogen und war an der Westfront eingesetzt. Nach Verwundung und Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft legte er im März 1946 das Abitur ablegen und nahm im Herbst sein Theologiestudium in Freiburg auf. Und am 24. Juni 1951 erfolgte die Priesterweihe.

Die Vikarsjahre absolvierte der Verstorbene in Walldorf, Freiburg-Zähringen und Heidelberg. Als Pfarrverweser kam er bereits im Januar 1958 nach Assamstadt, dort wirkte er lange Jahre als Pfarrer in der Pfarrei St. Kilian und ab 1982 auch als Pfarradministrator in der Pfarrei St. Elisabeth Windischbuch bis zum Ruhestand, den er 2007 antrat.

In besonderer Weise engagierte er sich als geistlicher Begleiter der früher so genannten Frauenjugend im ehemaligen Dekanat Krautheim, als Landjugendseelsorger im Frankenland und als Schulbeauftragter im Dekanat Lauda. Ab 1979 wurde Dietz zum Vorsitzenden des Caritasverbandes Main-Tauber gewählt und arbeitete bis 1996 tatkräftig mit.

Sein 70-jähriges Priesterjubiläum im Juni 2021 wurde Corona bedingt nur im kleinen Rahmen gefeiert.

Bürgermeister Joachim Döffinger nannte den Assamstadter Ehrenbürger eine „allseits anerkannte und hoch geschätzte Persönlichkeit“. Er sei immer da gewesen, wenn er gebraucht worden sei, er habe stets die richtigen Worte gefunden, er sei immer stets kompetent und engagiert zu Werke gegangen. „Nicht nur für mich, auch für unsere Mitbürger war er längst zu einer Institution geworden, deren Rat geschätzt und deren Meinung geachtet wurde. Und dies nicht nur in Assamstadt.