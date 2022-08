Partner der Verwaltung

Assamstadt. Die Ansmann AG ist der Spezialist für mobile Energie. Hiervon überzeugten sich vor kurzem Landrat Christoph Schauder und Dezernentin Ursula Mühleck gemeinsam mit Bürgermeister Joachim Döffinger. Das Unternehmen stellt sich den Fragen der modernen Energietechnologien. Ansmann ist ein weltweit anerkannter Lieferant von Akkus, Akkupacks, Ladegeräten und mobilem Licht sowohl für den Konsum- als auch für den Industriebedarf.

„Sie tragen dazu bei, dass der Wirtschaftsstandort Main-Tauber-Kreis so gut dasteht“, betonte der Landrat. „Als eines der Vorzeigeunternehmen der Gemeinde freut es mich zu sehen, dass es trotz der aktuellen Herausforderungen vorangeht“, sagte Bürgermeister Joachim Döffinger.

Die Firma Ansmann ist seit vielen Jahren ein bedeutender Partner für die Landkreisverwaltung. „Im Rahmen der Mobilitätszentrale in Bad Mergentheim unterstützt das Unternehmen das Landratsamt maßgeblich“, teilte Dezernentin Ursula Mühleck mit. „Bei den Mobilitätszentralen haben wir noch viel vor, aber wir haben auch einen konkreten Plan“, betonte die Dezernentin. „Auch beim Autofreien Sonntag haben wir mit Ansmann einen zuverlässigen Partner an unserer Seite.“

Die Vorstände Markus Fürst und Thilo Hack stellten die Organisation und die Produktfelder des Unternehmens vor. Es wurde sehr deutlich herausgestellt, dass außer den Akkus oder Batterien, die im Hause Ansmann veredelt werden, in einem sehr hohen Maße der Industriebedarf abgedeckt wird. In vielen Geräten, so Markus Fürst und Thilo Hack unisono, befindet sich Ansmann-Technik, ohne vom Kunden erkannt zu werden. Beispielhaft erwähnten sie den Einsatz der Energietechnik in elektronisch angetriebenen Rollstühlen. Gerade hier setzt auch die Forschung und Entwicklung des Unternehmens an. „Viele Menschen machen mit dem elektronisch angetriebenen Rollstuhl Sport. Hier ist es wichtig, dass die Akkus, die direkt in den Rädern des Rollstuhls verbaut sind, den Schlägen und der Bean-spruchung standhalten“, erklärte Hack.

Das Unternehmen bekommt auch die Folgen der Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine zu spüren. „Die Zeiten sind turbulent und herausfordernd. Themen wie gestörte Lieferketten, Preisanpassungen, Materialverfügbarkeit und Lieferzeiten beschäftigen uns täglich“, erklärte Fürst. Dennoch stehe Ansmann gut da. „Wir haben große Lagerbestände aufgebaut, um lieferfähig zu sein“, erläuterte Hack, Vertriebs- und Entwicklungsvorstand.

„Ich bin davon überzeugt, dass aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage ein Umdenken stattfinden muss. Die Lagerhaltung und -bewirtschaftung muss neu gedacht werden. Eine just-in-time-Lieferung funktioniert nur, solange die Lieferketten stabil sind“, so Schauder.

Das Unternehmen hat in der Industrie seinen Fokus auf die Medizinbranche gelegt. Gerade dieser Sektor sei weniger krisenanfällig, betonten die Vorstände. Um auch in Krisenzeiten unabhängiger zu sein, wäre ein möglicher Ansatzpunkt, die Wertschöpfung wieder mehr zu-rück an den Standort zu verlagern. Darin war man sich einig.

Bei Ansmann sind weltweit rund 450 Mitarbeitende beschäftigt, davon rund 280 in Assamstadt. Besonderer Wert wird auf die Ausbildung gelegt. Das Unternehmen hat derzeit mehr als 30 Auszubildende und Studenten der Dualen Hochschule. Das Unternehmen wurde von Edgar Ansmann gegründet. lra