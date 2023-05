Packender Pferdesport garantiert

Assamstadt. Das Reit- und Springturnier in Assamstadt gehört zu den ersten Großveranstaltungen seiner Art in der Region Odenwald-Tauber. Bei hoffentlich besten äußeren Bedingungen gehen am Wochenende 6./7. Mai auf der Vereinsanlage „Am Stutz“ wieder zahlreiche Aktive mit ihren Pferden auf die Parcours im Springreiten und in der Dressur, um sich im sportlichen Wettstreit zu messen. Die Veranstalter des örtlichen Reitvereins freuen sich in beiden Disziplinen wieder auf eine große Resonanz – seitens der Aktiven genau so wie bei den Zuschauern. Das Assamstadter Reit- und Springturnier erfreut sich auch bei Teilnehmern außerhalb des Main-Tauber-Kreises große Beliebtheit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Großveranstaltung des Reit- und Fahrvereins, die nach der Corona-Pandemie wieder uneingeschränkt über die Parcours geht, startet am Samstag, 6. Mai, um 9 Uhr mit den Dressurwettbewerben – sowohl für fortgeschrittene Reiter, als auch für junge, die noch nicht über so viel Erfahrung aufweisen. Hier stehen Prüfungen bis Klasse M auf dem Programm.

Neu gegenüber den Vorjahren ist die vorübergehende Einrichtung eines zweiten Dressurplatzes auf dem sonst als Springabreiterplatz genutzten oberen Sandplatz. Dort werden samstags von 9 bis etwa gegen 13 Uhr verschiedene Prüfungen ablaufen, unter anderem ein integrativer Wettbewerb der Klasse E (auch für Reiter mit Beeinträchtigung). Schon seit vielen Jahren fördert der Reitverein Assamstadt diese Startmöglichkeit für die inzwischen oft schon sehr erfahrenen Reiter mit Handicap.

Mehr zum Thema Mehrgenerationenhaus Familienzentrum in Lauda Abwechslungsreiche Veranstaltungen für Jung und Alt Mehr erfahren Zum Beginn des neuen Monats Mit Linienbus zum Shopping oder in die Natur Mehr erfahren

Parallel dazu laufen ab 9.30 Uhr auf dem eigentlichen Dressurplatz weitere spannende und interessante Prüfungen der Klassen A bis M – und zwar voraussichtlich bis gegen 18.30. Auf Feierlustige wartet anschließend ein „Come-Together“ in der Reiterbar.

In der Mittagszeit um 13.45 wird auf dem großen Springplatz eine Tiersegnung durch Pfarrer Bernhard Metz stattfinden. Der örtliche Hundeverein wird im Anschluss daran eine unterhaltsame Vorführung starten, die das Publikum begeistern dürfte.

Der Sonntag, 7. Mai, ist ab 9.30 Uhr geprägt von zahlreichen Springwettbewerben mit Prüfungen bis Klasse L, ein derartiges Springen beendet denn Reigen der sportlichen Wettstreite gegen 16 Uhr. Zwischendurch gibt es für die jüngsten Reiter, die ihre ersten Turniererfahrungen sammeln möchten, auf dem großen Springplatz einen Führzügelwettbewerb. Nun muss aus Sicht der Veranstalter nur noch der Wettergott eventuell anrückende Regenwolken wegfegen und für beste äußere Bedingungen sorgen, dann steht einem gelungenen Reitsportevent nichts mehr im Wege. ktm