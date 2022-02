Neue Sitzblöcke werten Schulhof auf

Assamstadt. Der Gemeinde Assam-stadt liegt das Wohlergehen der örtlichen Grundschule sehr am Herzen. Wenn den Schulleiterin Isabel Hübner und ihr Pädagogenteam einen Wunsch äußern, versucht die Verwaltung, den zu erfüllen – so wie jetzt wieder. Denn seit wenigen Tagen schmücken zwei neue robuste Sitzblöcke aus Traubeneichenholz, die von den Kindern bereits in Beschlag genommen wurden, kurz nachdem sie von Beschäftigten des Bauhofes mit Hilfe von schwerem Gerät angebracht worden waren.

Schnell morsch gewesen

„2011 war das internationale Jahr der Wälder“, erklärt Gemeindeförster Hans-Peter Scheifele. „Aus diesem Grund waren in allen Kommunen des Kreises solche Sitzblöcke aufgestellt worden.“ Sie seien aus Pappelholz gewesen, mit der Folge, dass die Sitzgelegenheiten schnell morsch und so bald nicht mehr brauchbar gewesen seien. Deswegen habe die Kommune unter seiner Regie nun geholfen. Aus einer stattlichen Traubeneiche aus dem Gemeindewald seien zwei solcher Blöcke – rund 500 und 700 Kilogramm schwer – mit Motorsägeneinsatz hergestellt worden. Hierbei habe sich Michael Wiesner an vorderster Front ehrenamtlich eingebracht. Die beiden Stämme umfassen zusammen etwa 1,8 Festmeter. Demzufolge gebe es im Assamstadter Gemeindewald täglich einen Zuwachs von etwa zwei Festmetern, führte Förster Scheifele an.

Bürgermeister Joachim Döffinger und Schulleiterin Isabel Hübner würdigten das Engagement aller Beteiligten. Einerseits werde dadurch der Schulhof deutlich aufgewertet, andererseits bauen die Schüler eine Beziehung zum Wald und zur Natur auf.

