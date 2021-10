Mobilfunkstrahlen mit schuld am Bienensterben?

Assamstadt. 5G, LTE – die Gemeinde Assamstadt soll mobilfunktechnisch fit gemacht werden für die Zukunft. Gewerbetreibende und Bürger gleichermaßen sollen – und wollen – vom Fortschritt der Technik profitieren. Um „up to date“ zu sein, erwägt die Kommune, im Bereich des Sportgeländes einen entsprechenden Masten zu positionieren, für dessen endgültigen Standort allerdings noch keine schlussendliche Entscheidung getroffen worden ist.

Nicht ganz einverstanden

Einige Einwohner sind mit dem ins Auge gefassten Areal nicht so ganz einverstanden – und haben die Interessengemeinschaft „Gesundes Assamstadt“ aus der Taufe gehoben. Sie befürchten eine stärkere Strahlung, wollen auf mögliche Risiken aufmerksam machen und hoffen auf eine andere Lösung. Aus diesem Anlass fand in der Asmundhalle ein Infoabend unter dem Motto „Mobilfunk und Gesundheit“ statt, zu dem die Verantwortlichen um Siegfried Scherer etwa 100 Interessierte begrüßen durften, darunter Bürgermeister Joachim Döffinger und den nahezu kompletten Gemeinderat.

Zu Gast war Siegfried Zwerenz, der dem Verein „Bürgerwelle“ vorsteht, der sich den Schutz von Mensch und Natur auf die Fahnen schreibt. Er versuchte aus seinem subjektiven Blickwinkel, mögliche Gefahren der drahtlosen Technik aufzuzeigen und verwies hierbei auf einige wissenschaftliche Studien.

Zwerenz machte von Beginn an klar, dass er kein Freund solch gut 40 Meter hoher Mobilfunkmasten sei, deren Standort in Sichtweite von Wohnbebauung sei. Er prangerte vor allem die nicht-thermischen Wirkungen der Strahlen an, die durchaus gesundheitliche Probleme zur Folge haben könnten. Er habe zwar medizinisch keine „aussagekräftigen Statistiken“ zur Strahlung im Umkreis von Masten, die dies belegten. Aber die Erfahrungswerte seien aus seiner Sicht ein Indiz für diese These. Im Laufe des Abends suggerierte Zwerenz seinen Zuhörern darüber hinaus, das die Strahlen wohl auch ursächlich dafür sei, dass es immer weniger Bienen gebe und den Nadelbäumen in den Wäldern große Probleme bereiteten.

Unabhängigkeit fehlt

Der Redner kritisierte, dass die Politik solche Masten wolle und staatliche Stellen immer wieder aufs Neue mitteilten, dass „sie unschädlich sind“. Zudem meinte er, dass die vorliegenden Grenzwerte nicht von unabhängiger Seite ermittelt worden seien und deswegen keine große Relevanz hätten. Er wolle eine Verquickung von Politik, Behörden und sonstigen Einrichtungen ausgemacht haben. Darüber hinaus werde das Ganze „von der Industrie finanziert“. Unterm Strich verfüge die Politik Macht und Geld, sie lasse sich „nicht von ihrem Weg abbringen“.

Mobilfunkstrahlen seien einer der größten Ursachen für Krankheiten wie Schlafstörungen, Krebs/Leukämie, Depressionen oder Problemen mit dem Nerven- und Immunsystem. Dies werde aber gerne „verdrängt, verschwiegen und bestritten“. Was die Grenzwerte angehe, sei es aus wissenschaftlicher Sicht falsch zu glauben, sie hätten eine große Schutzfunktion, zitierte Zwerenz Professor Alexander Vogler.

Bei 5G und LTE ergebe sich ohnehin eine stärkere Belastung, was vor allem die biologische Komponente bei den Menschen angehe, sagte der Referent, der behauptete, dass der Masten in Assamstadt nicht ausschließlich für die örtliche Versorgung zur Verfügung stehe, sondern von den Betreibern auch überregional zum Einsatz komme. Allerdings musste Zwerenz zugeben, dass die „Strahlenbelastung in Assamstadt zurzeit günstig ist“. Versuche an Ratten hätten aber ergeben, dass es „nach Bestrahlung mit Mikrowellen“ zu starken Veränderungen im Gehirn gekommen sei. Aus seiner Sicht wäre die Weltgesundheitsorganisation WHO gefordert, hier mit regulierend einzuschreiten – nichts dergleichen geschehe allerdings.

Hoffen auf gute Lösung

Er hoffe für Assamstadt, so Siegfried Zwerenz, auf eine für alle einvernehmliche Lösung bei der Standortsuche. Und er gab seinen Zuhörern den Rat, „Strahlung abzustellen, wo sie nicht nötig ist“.

Die Verantwortlichen der IG „Gesundes Assamstadt“ gaben ebenfalls ihrer Hoffnung Ausdruck, dass sich Befürworter und Kritiker stets sachlich austauschten und zu einem gemeinsamen Nenner fänden.