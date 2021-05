Mit Ehrgeiz auf zu guten Leistungen

Die Corona-Pandemie macht erfinderisch – auch beim TSV Assamstadt. Denn jetzt gibt es den ersten Volkslauf in virtueller Form.

AdUnit urban-intext1

Assamstadt. Wegen der andauernden Corona-Epidemie werden viele Läufe landesweit abgesagt – das betrifft auch euren Assamstadter Volkslauf um den Ansmann-Cup. Um dennoch die Motivation der Aktiven hochzuhalten, will der Verein diesem Jahr eine virtuelle Alternative anbieten. Virtuell ist jedoch nur das Drumherum, gelaufen wird echt und draußen in der Natur.

Die Sportler bestimmen die Strecke, die Uhrzeit und den Tag, an dem sie laufen. Sie können also laufen, wann es am besten in ihren Tagesablauf passt und nicht zu einem vorgegebenen Termin, an dem der eigentliche Wettkampf stattgefunden hätte. Sie müssen nicht mit vielen anderen Startern im Pulk laufen, können sich aber trotzdem messen und die Ergebnisse anhand einer Ergebnisliste mit den den anderen Teilnehmern vergleichen.

Auch wenn man bislang noch nicht an Wettkämpfen teilgenommen hat, ist ein virtueller Lauf eine tolle Möglichkeit, Wettkampfluft unter ernsthaften Bedingungen zu schnuppern.

AdUnit urban-intext2

Die Strecke kann übrigens mehrfach gelaufen werden, das beste Ergebnis wird hochgeladen.

Grundsätzlich kann jeder teilnehmen. Minderjährige benötigen eine Einverständniserklärung von mindestens einem Erziehungsberechtigten, die mit der Anmeldung erteilt wird. Alle Teilnehmer müssen laufgesund sein (gegebenenfalls vorher durch den Hausarzt prüfen), ausreichend trainiert haben und dürfen weder sich oder andere durch ihre Teilnahme in Gefahr bringen.

AdUnit urban-intext3

Anmelden kann man sich ausschließlich online über die Homepage des TSV Assamstadt oder unter www.racesolution.de. Um ein echtes Wettkampf-Feeling zu verspüren, erhalten die Aktiven nach der Anmeldung eine Bestätigung sowie einen Download-Link für die individuelle Startnummer und für die spätere Erfassung der Laufzeit. Die Startnummer wird zu Hause ausgedruckt. Um das Wettkampf-Feeling perfekt zu machen, kann man die Startnummer beim Lauf tragen. Es werden keine Startgebühren erhoben.

AdUnit urban-intext4

Die Zeitmessung übernimmt jeder Teilnehmer für sich selbst, sie erfolgt auf Vertrauensbasis. Beleg für die bestandene Challenge schickt man dem Verein über den den nach der Anmeldung zugesandten Download-Link einen Screenshot der persönlichen GPS-Daten (von Pulsuhr, Smartphone-App usw.), auf denen die gelaufene Distanz, die benötigte Zeit und das Datum ersichtlich sind. Welche Software/App für die Zeitmessung genutzt wird, ist im Grunde egal. Die Ergebnisse werden in eine Bestenliste eingetragen, die online sichtbar ist (als Totalwertung).

Der Zeitraum, in dem jeder seinen Lauf absolvieren kann, dauert vom 12. bis 26. Juni. Es sollte darauf geachtet werden, die Ergebnisse vor Ablauf des Zeitraums hochzuladen.

Für die Bambini (Jahrgang 2014 oder jünger) steht eine 400-Meter-Strecke zur Verfügung. Sie ist ausschließlich im Stadion zu absolvieren. Für alle anderen hat der Verein eine 5-Kilometer-Strecke markiert. Wer zehn Kilometer laufen möchte, absolviert die 5-Kilometer-Runde zweimal. Für diese beiden Strecken ist das Stadiontor der Start- und der Zielpunkt, wobei zu Beginn jeder 5-Kilometer-Runde die Stadionrunde zu absolvieren ist. Die Freunde des Walkens absolvieren einmal die 5-Kilometer-Strecke. Ein Streckenplan ist auf der Homepage verfügbar und wird zusätzlich im Stadion ausgehängt.

Die Läufe erfolgen privat und auf eigene Verantwortung. Die aktuellen Beschlüsse und Regelungen der Bundesregierung zum Verhalten sind zwingend zu beachten. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für eventuelle Verstöße gegen die Verhaltensregelungen.

Da es sich nicht um eine Veranstaltung im Sinne der Wettkampfregeln des DLV handelt, gibt es zwar Markierungen, aber weder Streckenposten noch medizinisches Personal an der Strecke oder im Stadion noch eine Streckenverpflegung. Solltest man auf andere Spaziergänger/Läufer/Walker treffen, sind der entsprechenden Abstand einzuhalten.