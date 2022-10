Mehr als nur auf der Bühne stehen

Assamstadt. Die Theaterfreunde Assamstadt starten am Samstag, 15. Oktober, in die neue Theatersaison. Auf dem Programm steht diesmal ein lustiger Schwank in drei Akten mit dem Titel „Siggi, der Sieger“, bei dem die Besucher voll auf ihre Kosten und viel lachen sollen.

Mit dieser Spielzeit wollen die Theaterfreunde den Corona bedingt ausgefallenen 25. Geburtstag aus dem vergangenen Jahr „nachfeiern“. Bislang sei dies nicht im großen Rahmen, sondern bei einem familiären Grillfest der Mitglieder begangen worden.

Rückblick: Vor über einem Vierteljahrhundert war bei sieben Theater begeisterten Assamstadtern der Wille einer eigens organisierten und durchgeführten Aufführung in den Sinn gekommen. Unter Federführung von Wolfgang Schlechta, der den Verein 25 Jahre als Vorsitzender bis Ende letzten Jahres geführt hatte, wurden die Theaterfreunde Assamstadt aus der Taufe gehoben worden.

Auf soliden Beinen

War zu Beginn der Vereinsgründung noch ein zinsloses Darlehen der Kirchengemeinde nötig, steht der Verein schon seit vielen Jahren selbständig auf soliden Beinen.

1996 stand das Bühnendebüt des frisch gegründeten Vereins bevor. So wurde ein Dreiakter von Walter G. Pfaus als Premierenstück ins Programm genommen.

Im Laufe der Jahre waren rund zwei Dutzend unterschiedliche Spieler auf der Bühne aktiv. Die Anzahl der Helfer, die sich um Auf- und Abbau der Bühne, Dekoration, Regie, Technik und Souffleuse kümmern, beträgt Jahr für Jahr etwa 35.

Mit viel Herzblut bei der Sache

Der Probenaufwand der Aktiven für eine Theatersaison beläuft sich mit dem Einlesen der Text sowie den Proben auf mehr als 100 Stunden. Dies zeigt, das jeder Spieler und aktiver Helfer viel Zeit und Herzblut investiert 2014 wurde durch die Einführung einer Kinder- und Jugendfreizeit auf einer einsamen Selbstversorgerhütte im Allgäu nahe Oberstaufen der erste Schritt in Richtung Jugendarbeit gemacht. Bei dieser Freizeit werden außer diversen Unternehmungen wie Waldseilgarten, Sommerrodelbahn, Schwimmbadbesuch und Wanderungen vor allem der Teamgeist sowie ein angenehmes Miteinander gefördert. Diese einwöchige Freizeit hält bis heute an und erfreut sich an stetig steigender Beliebtheit bei der Jugend aus Assamstadt und den Nachbargemeinden.

Große Resonanz

2016 kam es zur Einführung eines Kindertheaters. Da der erste Auftritt bei dem Publikum auf sehr viel Resonanz stieß, wurde das Kindertheater schnell ein fester Bestandteil des Vereins und förderte bei dem ein oder anderen Nachwuchs das ungeahnte Talent eines Theaterspielers hervor. So etablierte sich der Spieltermin rund um den Assamstadter Adventsbummel.

Erfreulich ist, dass nahezu alle Gründungsmitglieder dem Verein bis in die Gegenwart die Treue halten und sowohl auf als auch hinter der Bühne zum Gelingen einer jeden Vorstellung beitragen. Die Theaterfreunde können stolz auf das bisherige Werk in einem kleinen, sehr familiären Verein sein.

So zählt der Verein aktuell 68 Mitglieder, wovon 47 als aktive Mitglieder an dem Vereinsleben teilhaben. Lediglich 21 Mitglieder sind passiv mit dabei. tfas