„Let’s get loud“ verbindet Kinder beim Musikmachen

Assamstadt. Im Sommer letzten Jahres wurde das Familienzentrum auf das Programm „Kultur macht stark“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung aufmerksam. Gemeinsam mit der Musikkapelle Assamstadt wurde überlegt, ob man ein Projekt für die Ausschreibung „Musik für alle“ auf die Beine stellen könnte.

Für dieses Projekt wurden Fördergelder des Bundes zur Verfügung gestellt, so dass auf die Eltern keine Kosten zukämen.

Vor der Bewilligung der Mittel musste in einem Online-Chat das Projekt vorgestellt werden. Natürlich braucht es hier auch einen flotten Namen. Man entschied sich für „Let´s get loud“. Es war das einzige Projekt im ländlichen Raum, das einzige, bei dem kleine gemeinnützige Vereine/Institutionen agierten und das mit Abstand die wenigsten Kosten in Anspruch nehmen wollte.

Die Verantwortlichen waren sehr angetan von der Idee und so ließ die Zusage der Fördermittel nicht lange auf sich warten.

Angesprochen werden sollten alle Kinder, die Freude am Singen und Musizieren haben. Voraussetzung für die Musiker: Sie sollten seit mindestens zwei Jahren Unterricht am Instrument haben. Da noch mindestens ein weiterer Kooperationspartner benötigt wurde, fragte man kurzerhand beim Cäcilienverein an, ob sie sich am Projekt beteiligen würden.

Hier kam prompt die Zusage und spontan bot sich der Bürgermeister an, als Schirmherr und ebenfalls Kooperationspartner mitzuwirken.

Ein Kooperationsvertrag musste ausgearbeitet, Kalkulationspläne erstellt, Dirigent und Chorleiter gesucht und gefunden werden. Dirigent und Chorleiter fand man in Union, dem Dirigenten der Musikkapelle Assamstadt, Peter Ruppert. Er leitet unter anderem auch verschiedene Chöre im Umkreis. Knackpunkt war es nun einen Termin zu finden, an dem viele der angemeldeten Kinder auch teilnehmen könnten. Da das Projekt über die Wintermonate Dezember bis März geplant war, gingen wir davon aus, dass samstags die meisten sich eine Stunde zum Musizieren treffen könnten. Leider machte auch hier die Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Just eine Woche vor der ersten Probe häuften sich die Corona-Fälle, und die Eltern waren verunsichert. Man entschied sich das Projekt zu verlegen – hatte doch keiner gedacht, dass dies Monate dauern würde.

Dann endlich, im März konnte die erste Probe für „Let´s get loud“stattfinden. Die Sängerinnen waren gleich in der ersten Stunde Feuer und Flamme und sangen vom cha-cha-cha tanzenden Kamel, von der Freude am Singen und von „dubidubidappdappdujdujaaa“. Nach den Sängerinnen waren auch die Musikanten das erste Mal am Start. Hektisch mussten die Noten und Stimmen verteilt und kopiert werden. Der schweißgebadete Dirigent musste sich erst einen Überblick verschaffen, wer denn alles wie spielen konnte. Es hatte ich nämlich eine tolle Truppe aus zwei Querflöten, vier Trompeten, zwei Klavierspielerinnen, einer Klarinette, zwei Gitarren und einem Schlagzeug zusammen gefunden. Nach den ersten Proben entschied der Dirigent, dass es bestimmt auch toll wäre, beide Gruppen zusammenzuführen. Gesagt getan – nun proben die Sängerinnen mit dem Musik-Ensemble auch ein gemeinsames Stück ein. Die nächsten vier Wochen werden noch fleißig geprobt um am 26. Juni in einer Vorführung allen Interessierten zu zeigen, was man in drei Monaten alles bewegen kann.