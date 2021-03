Assamstadt. In die Ergebnisliste zur Landtagswahl hat sich für die Gemeinde Assamstadt in der FN-Ausgabe vom 16. März (Seite 9) ein Rechenfehler eingeschlichen, so dass die Ergebnisse einzelner Parteien falsch wiedergegeben wurden. Hier nun die richtigen Werte im Überblick:

Wahlbeteiligung 74,5 % ( - 3,1)

Grüne 21,1 % (+ 5,1)

CDU 38,7 % ( - 9,6)

AfD 11,8 % ( - 5,4)

SPD 5,5 % ( - 0,1)

FDP 9,4 % (+ 3,7)

Die Linke 1,6 % ( - 0,6)

ÖDP 0,9 % ( - 1,7)

Die Partei 3,9 % ( + 3,9)

Freie Wähler 4,3 % ( + 4,3)

dieBasis 0,9 % ( + 0,9)

KlimalisteBW 0,5 % ( + 0,5)

W2020 1,5 % (+ 1,5)