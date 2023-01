Assamstadt. In einem festlichen Gottesdienst wurden die Sternsinger von Herrn Pfarrer Kern ausgesendet. 45 Assamstadter Kinder und Jugendliche von der dritten bis zur neunten Klasse waren daraufhin unterwegs, um den Segen in die Häuser zu bringen und für die Projekte des Kindermissionswerk zu sammeln. Rund 7300 Euro konnten die Sternsinger an Spenden sammeln. Bild: Julia Fischer

