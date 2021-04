Keinerlei Bedenken

Assamstadt. Ohne Gegenstimme votierte der Assamstadter Gemeinderat in seiner montäglichen Sitzung in der Asmundhalle für den Teilflächennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Bad Mergentheim („Konzentrationszonen für Windkraftanlagen“. Vom Resultat des öffentlichen Flächennutzungsplanentwurfs wird demzufolge Kenntnis genommen, dem Teilflächennutzungsplan zugestimmt. Das Gremium beauftragte die Verwaltung mit der Einholung der Genehmigung des Stuttgarter Regierungspräsidiums; zum Stimmführer für die Abgabe der beiden Stimmen von Assamstadt wurde Bürgermeister Joachim Döffinger beauftragt. Keine Bedenken hat der Gemeinderat in Sachen Einbeziehungssatzung „Wendischenhof“ in Dörzbach.

Mit großem Interesse lauschten die Räte den Ausführungen zur ins Auge gefassten innerörtlichen Breitbanderschließung (siehe Extra-Bericht in dieser Ausgabe). Es gab eindeutige Signale, das Großvorhaben voll und ganz zu unterstützen.

Ebenfalls ohne Gegenstimme plädierte der Gemeinderat für die Verrechnung des Verlustes im Schmutzwasserbereich des Jahres 2020 in Höhe von 2839,74 Euro mit dem Gewinn von 2019. ktm