Assamstadt. Mit dem Thema Flurbereinigung hatte sich der Assamstadter Gemeinderat in seiner montäglichen Sitzung in der Asmundhalle zu befassen. Tobias Renner vom Landratsamt Hohenlohe in Künzelsau – Selbgiem ist die Gemeinde Assamstadt auf diesem Gebiet zugeordnet worden – und Gemeindeförster Hans-Peter Scheifele stellten den Räten die Maßnahmen vor.

Die Flurbereinigung war bereits 2014 auf den Weg gebracht worden. Dies erfolgte mit dem Bestreben der Verbesserung der forstwirtschaftlichen Verhältnisse im Verfahrensgebiet durch Neukonzeption des Wege- und Gewässernetzes, der Bildung von zweckmäßig geformten Flurstücken und durch Zusammenlegung des stark zersplitterten Grundbesitzes sowie die Ordnung der Eigentumsverhältnisse. Neben diesen Hauptzielen ergibt sich durch die Möglichkeit flächenübergreifender, integrierter Planung und Bodenordnung die Chance, weiter voranzukommen.

Der Wege- und Gewässerplan beinhaltet die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen, die im Flurbereinigungsverfahren umgesetzt werden. Dazu gehört vor allem das Netz von Feld- und Waldwegen, Gewässern sowie die Maßnahmen des landschaftspflegerischen Begleitplans.

Die Aufstellung der Planung war im Übrigen mit allen Beteiligten abgesprochen. Auch die Träger öffentlicher Belange wurden berücksichtigt.

Die Herstellung der Anlagen wird von Bund und Land mit einem Zuschuss über 64 Prozent der Ausführungskosten gefördert. Die verbleibenden 36 Prozent werden von den Teilnehmern aufgebracht. Nach derzeitiger Planung belaufen sich die Ausführungskosten auf rund 880 000 Euro; hiervon wären 320 000 Euro durch die Teilnehmer selbst aufzubringen. Diesen Betrag senkt die Kommune durch einen freiwilligen Beitrag über 35 000 Euro.

Das Bauprogramm an Wegen und Gräben soll im Winter 2022 beginnen und Anfang 2024 fertiggestellt sein. Die Räte stimmten dem Punkt in jeder Hinsicht einmütig zu.

Ebenso ohne Gegenstimme votierte das Gremium dafür, einen Teil einer öffentlichen Verkehrsfläche im Gewerbegebiet „Gamberg“ einzuziehen.

Weiterhin hatten die Räte eine gute Nachricht für alle Eltern von Kindergartenkindern. Aufgrund der Kita-Schließungen ab Mitte Dezember 2020 votierte das Bürgerparlament dafür, allen Eltern die Beiträge für Januar und Februar zu erlassen, sofern sie nicht einen Platz in der Notbetreuung in Anspruch genommen haben. Die Beiträge für Notgruppen-Kinder werden vom Kindergartenträger nachträglich im Frühjahr zur Abrechnung gebracht. Seit 1. März erfolgt die Einziehung des Beitrags wie geplant. ktm