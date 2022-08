Jugendclub feierte Jubiläum

Assamstadt. Großer Bahnhof auf dem Platz hinterm Rathaus, denn: Die „Jugendclubler“ feierten ihr zehnjähriges Bestehen – und mit ihnen die Bevölkerung.

Ein volles Festzelt und weitere Besucher davor sowie eine große Menschentraube am Bierwagen: Der siebte „Bayerische Abend“ des Jugendclubs war anlässlich des Jubiläums bestens besucht. Für die musikalische Unterhaltung sorgten wieder die ortsansässigen „Stubenr(h)ocker“.

„Ob beim Tischkickern, Darts spielen oder gemeinsamen Fußballabenden bieten wir den Jugendlichen einen Rückzugsort, um Abstand vom Schulstress und den alltäglichen Herausforderungen zu gewinnen“, so Daniel Frank in seiner Eröffnungsrede.

Der Vorsitzende des Jugendclubs zeigte sich überwältigt vom Besucherandrang, doch dank guter Organisation hatten die Jugendlichen alles im Griff. Frank bedankte sich bei den vielen Helfern und der Gemeindeverwaltung für die Unterstützung.

„Die Gründung des Jugendclubs war für mich von Beginn meiner Amtszeit an ein Herzensanliegen“, erinnerte Joachim Döffinger in seiner Ansprache. Entsprechend setzte sich das Gemeindeoberhaupt für die Jugendlichen ein und unterstützte das anfangs auch kontrovers diskutierte Projekt nachhaltig.

Im Mai 2012 wurde mit der Club-Gründung ein Meilenstein erreicht. Dafür wurde den Jugendlichen ein leerstehendes Haus mit Scheune in direkter Nachbarschaft zum Rathaus überlassen. Die notwendigen Renovierungsarbeiten galt es selbst zu organisieren und durchzuführen. Also hieß es „Ärmel hochkrempeln“: In knapp zwei Jahren Renovierungszeit wurde dank zahlreicher Helferstunden „eine zentrale Anlaufstelle für die Jugend der Gemeinde geschaffen“, wie es Daniel Frank ausdrückte. Zehn Jahre Jugendclub seien nicht nur eine Zeit gemeinsamer Freizeitgestaltung und Feten gewesen, sondern der Jugendclub habe auch Raum für viele tiefgründige Gespräche geboten.

„Die Jugendlichen übernehmen Verantwortung und sind innerhalb der Kommune engagiert, etwa indem sie die Bewirtung bei anderen Veranstaltungen übernehmen“, weiß Bürgermeister Döffinger. Insgesamt stelle der Jugendclub ein tolles Angebot für die Jugendlichen dar, in Ergänzung zu der ohnehin breitgefächerten Vereinslandschaft.