Assamstadt. Eine Informationsveranstaltung zum Thema Mobilfunk findet am Montag, 15. November, in der Asmundhalle statt. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Hierbei soll über das Thema Mobilfunk, vor allem auch im Hinblick auf die Überlegungen zum Bau eines Mobilfunkmastes in Assamstadt, informiert werden. Der Gemeinde ist es gelungen, Experten zum Thema Mobilfunk zu gewinnen, die auf dieser Infoveranstaltung referieren werden. Zugelassen sind nur Bürger der Gemeinde Assamstadt. Ein Ausweisdokument ist mitzubringen. Um die gesetzlichen Corona-Abstände einhalten zu können, kann nur eine begrenzte Zahl an Besucher zugelassen werden. Weitere Informationen und ein Kontaktformular zum Download gibt es auf der Homepage der Gemeinde (www.assamstadt.de).

