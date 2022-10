Grünes Licht für weitere Photovoltaikanlagen

Assamstadt. Die Gemeinde stellt sich den aktuellen Herausforderungen und tätigt nachhaltige Investitionen für die Zukunft. Einstimmig votierten die Kommunalvertreter in der Gemeinderatssitzung am Montag im Feuerwehrgerätehaus für die Errichtung einer Photovoltaikanlage sowohl auf dem Dach der Asmundhalle als auch dem der Grundschule.

Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und die damit verbundene deutliche Erhöhung der Strom- und Gaspreise mache auch vor der Gemeinde nicht halt, führte Bürgermeister Joachim Döffinger aus. „Die künftigen Gemeindehaushalte werden durch die steigenden Energiekosten wesentlich stärker belastet als bisher.“ Daher sei es angezeigt, Einsparpotenziale zu prüfen. Die Errichtung der PV-Anlagen auf den beiden Dächern würde die künftigen Stromkosten, besonders im Hinblick auf den Eigenverbrauch senken. Es wurden fünf Fachfirmen angefragt, wovon aufgrund der großen Nachfrage sowie der Materialknappheit aktuell lediglich die Firma Uhl Brothers aus Rot am See die Installationen noch vor Jahresfrist tätigen könne.

Für die Asmundhalle wurde die Errichtung einer Anlage mit 51,6 kWp inklusive eines 32 kWh Batteriespeichers empfohlen zum Angebotspreis von 103 142,35 Euro brutto, die sich in siebeneinhalb Jahren amortisiere. Für die Grundschule wurde die Errichtung einer PV-Anlage mit 55,44 kWp inklusive eines 16 kWh Batteriespeichers angeraten zum Preis von 95 810, 47 Euro brutto, die sich in acht Jahren amortisiere. „Jetzt sollten wir zugreifen“, lautete der einhellige Tenor des Gremiums, so dass beiden außerplanmäßigen Ausgaben dessen Zustimmung fanden.

Außerplanmäßige Zeiten erfordern mitunter außerplanmäßige Ausgaben. Im Zuge der Baureifmachung des „Löffler-Areals“ mitten im Ort, das seit vielen Jahren brach liege, sollen die bestehenden Gebäude abgerissen und der „Schandfleck“ beseitigt werden. „Dann kann man es ganz anders vermarkten“, prognostizierte der Rathauschef. Der Abbruch werde zu 60 Prozent aus Mitteln des Landessanierungsprogramms gefördert. Geschlossen gaben die Räte ihre Zustimmung für die Auftragsvergabe an den günstigsten Anbieter, die Firma Leis aus Walldürn zum Preis von 83 300 Euro zuzüglich Stundenlohnarbeiten in Höhe von 4531,94 Euro.

„Wir haben die Abwassergebühren nach bestem Wissen und Gewissen kalkuliert“, bekräftigte Hauptamtsleiter Matthias Weiland in Bezug auf die Abwassergebührenkalkulation. Für den Kalkulationszeitraum 2023 bis 2024 ergibt sich eine Kostenerhöhung von 0,22 Euro auf 2,87 Euro pro Kubikmeter Frischwasserbezug. Bei der Niederschlagswassergebühr ergibt sich eine Erhöhung um 0,05 Euro auf 0,46 Euro pro Kubikmeter überbauter und befestigter Fläche. Die Kommunalvertreter stimmten dieser Kalkulation einstimmig zu. Dementsprechend spiegelte sich ihr Abstimmungsverhalten auch in der Anpassung der Abwassersatzung wider.

Analog zur Abwassersatzung war auch die Wasserverbrauchsgebühr für denselben Zeitraum 2023 und 2024 zu kalkulieren. Der zweijährige Rhythmus habe sich bewährt, erklärte Weiland und stellte die neu ermittelten Zahlen vor. Bei der Wasserverbrauchsgebühr, allgemein Wasserzins genannt, ergibt sich eine Erhöhung von 0,04 Euro auf 2,69 Euro pro Kubikmeter Frischwasserbezug.

„Das ist sehr human“, stellte das Gemeindeoberhaupt fest, dessen Beschlussantrag die Räte einmütig folgten, ebenso wie der entsprechenden Satzungsänderung.

Der Gemeinderat erteilte sein Einvernehmen zum Bauantrag des Reit- und Fahrvereins Assamstadt in zwei Bauabschnitten zur Erweiterung des Vereinsheims zum Zwecke eines Lager- und Schulungsraums sowie zum zweiten zur Errichtung eines Geräte- und Hindernislagers für Spring- und Dressurmaterial. Zwar liege das Bauvorhaben im Außenbereich, führte Döffinger aus, doch erscheine aus Gemeindesicht aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Sport- und Reitplatz eine Befreiung vom grundsätzlichen Bauverbot zustimmungsfähig.

Darüber hinaus stimmte das Gremium den Abbruchvorhaben in der Krautheimer Straße auf dem „Löffler-Areal“ sowie in der Schanz zu.

Bürgermeister Döffinger lobte die am Ortseingang angebrachte einladende herbstliche Dekoration und sprach den engagierten Mitbürgern seinen Dank aus.