Gelungener Auftakt in die Freiluftsaison

Assamstadt. Mit dem Reit- und Springturnier in Assamstadt starten die Pferdesportler aus der Region und darüber hinaus traditionell in die Freiluftsaison. Die Veranstaltung in Assamstadt hat sich als eine der wenigen fest im Kalender etabliert, während es derartige Turniere in anderen Kommunen im Main-Tauber-Kreis und in Anrainer-Gebieten schon lange nicht mehr gibt.

250 Sportler gingen mit ihren Pferden am Wochenende in Dressur und Springreiten an den Start – und zeigten bei ordentlichen äußeren Bedingungen den Zuschauern sehr ansprechende Leistungen. „Nach Corona gibt es sicher noch Luft nach oben“, betonte Veronika Fleckenstein vom gastgebenden Reitverein im Gespräch mit den Fränkschen Nachrichten. „Doch wir sind damit fürs Erste sehr zufrieden, zudem fand zeitgleich im bayerischen Remlingen auch eine solche Veranstaltung statt.“ Dies habe sich sicherlich dahingehend ausgewirkt, weil eigentlich immer Remlinger in Assamstadt am Start seien – und umgekehrt. Doch dies tat der guten Stimmung keinerlei Abbruch.

Aus Pandemiegründen hatten die Assamstadter Macher eingeführt, Dressur und Springreiten jeweils zu trennen und jeder Disziplin einen ganzen Tag einzuräumen. Dies habe man jetzt auch nach Corona beibehalten, meinte Veronika Fleckenstein. Und warum wäre dies nicht eine dauerhafte Alternative? „Wir werden uns darüber im Verein in jedem Fall unterhalten.“ So hätten beiden Disziplinen, die elegante Dressur und das actionreiche Springen, jeweils für einen ganzen Tag die vollste Konzentration der vielen Zuschauer.

Die Aktiven lieferten sich spannende Wettstreite auf einem guten Niveau – mit teilweise ganz knappem Ausgang. Kurios: Es war sogar ein Pferd am Start, dass sowohl in der Dressur als auch über die Hindernisse zu überzeugen wusste. Dazu Veronika Fleckstein: Für Insider sei diese keine so große Überraschung, denn „auch ein Springpferd wird in der Dressur ausgebildet“.