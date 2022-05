Freude über 6000-Euro-Spende

Assamstadt. Der Spielplatz am Oberen Stutz ist ein Ort mit Tradition: Er wurde 1972 vom TSV errichtet, kurz nachdem der neue Sportplatz und das Sportheim gebaut wurden. Viele Erwachsene erinnern sich daran, als Kinder selbst dort gespielt zu haben. In den Nullerjahren wurde der Spielplatz am Waldrand vom Gemeindebauhof aufwendig renoviert. Spielbauten wurden selbst entworfen und gefertigt. Der Spielplatz erhielt seine heute charakteristische Optik aus mehreren Spieltürmen mit Brücken und Rutschen. Kurzum: Der Waldspielplatz war schon früher beliebt und ist es heute noch. Doch aufgrund gestiegener Anforderungen und Sicherheitsmängeln musste das Spielturm-Ensemble 2021 geschlossen werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Spielturm-Ensemble abreißen? Dann wäre dieser Spielplatz nicht mehr dasselbe, der Wiedererkennungswert ginge verloren. Zu schade, so die Meinung vieler. In einer konzertierten Aktion haben sich schließlich engagierte Bürger, der Gemeinderat und die Verwaltung für den Erhalt eingesetzt. In Zusammenarbeit mit einem Sachverständigen wurde ein Sanierungskonzept erstellt, so dass der Spielplatz jetzt den neuesten Sicherheitsanforderungen gerecht wird. Beispielsweise wurden die vormals offenen Rutschen durch neue Tunnelrutschen ersetzt und die Brücke zwischen den Türmen teils mit Drahtgitter komplett geschlossen. Zusätzlich musste die gesamte Beplankung an den Spieltürmen und der Brücke neu gemacht werden. Freiwillige Helfer fanden sich, um die Renovierungsarbeiten möglichst kostengünstig durchzuführen. Mit dabei waren Clemens Kohler, Uwe Freudenberger, Torsten Geißler, Dirk Steffan und Achim Stumpf.

Die Eigenleistungen der Helfer und des Gemeindebauhofs hielten die Kosten niedrig. Dennoch wäre das Projekt ohne die Großspende der Volksbank Krautheim in Höhe von 6000 Euro und einiger Kleinspenden so nicht möglich gewesen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Waldspielplatz beinhaltet neben der Spielturm-Gruppe mit Rutschen und Schaukeln noch einen Sandspielplatz, ein Klettergerüst und Spielgeräte zum Balancieren. Übrigens ein weiterer Grund für den Einsatz aller Beteiligten: Der Naturerlebnispfad ist mittlerweile ein Besuchermagnet nicht nur für Einheimische, sondern für Kurzausflügler von nah und fern. Die 2,2 Kilometer lange Strecke führt um den Spielplatz herum und ruft vor oder nach der Tour zum Verweilen auf.