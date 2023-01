Franziska Stehle neue Konrektorin

Assamstadt. Nun ist es offiziell: Die Grundschule hat eine Konrektorin. Franziska Stehle ist seit vielen Jahren an der Grundschule als Lehrerin tätig. Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt mit ihrer Familie in Wachbach.

Die Tatsache, dass die Grundschule mit dem aktuellen Schuljahr 2022/23 drei Jahre in Folge mehr als 100 Schüler hat, schaffte den rechtlichen Rahmen für diese Konrektorenstelle. Franziska Stehle bewarb sich und durchlief mit Erfolg das Verfahren, das praktische wie theoretische Inhalte abverlangt. Im Rahmen der letzten Gesamtlehrerkonferenz überreichte ihr Rektorin Isabel Hübner die Ernennungsurkunde. Der Applaus des Kollegiums zeigte die große Wertschätzung, die Stehle genießt.

Franziska Stehle betonte, dass sie den starken Zusammenhalt und die freundliche Atmosphäre im Kollegium sehr schätze und ihre Entscheidung, sich für diese Stelle zu bewerben, auch damit begründe. Rektorin Hübner freut sich besonders, dass sie nun kompetente Unterstützung bei den Leitungstätigkeiten der Schule hat.

Dabei arbeitet Stehle der Rektorin in diversen Bereichen zu und übernimmt auch die Gestaltung der Stunden- und Vertretungspläne und der Schulhomepage.

Franziska Stehle studierte Grund- und Hauptschullehramt in Karlsruhe.

Ihr zweites Staatsexamen absolvierte sie im Zuge des Vorbereitungsdienstes an der Grund- und Hauptschule Boxberg und der Grundschule Kupprichhausen in den Fächern Kunst, Deutsch und Englisch. Seit 2016 arbeitet sie an der Grundschule Assamstadt. pm