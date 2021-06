Finanzspritze für neues Therapiepferd

„Ich bin froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe“, freut sich Maximilian Ertel über seine Spende an den Reit- und Fahrverein Assamstadt anlässlich seines Ausscheidens aus dem Aufsichtsrat der Volksbank Krautheim.

Assamstadt. Es herrscht geschäftiges Treiben im und um den Reitstall Leuser. Unterm schattigen Blätterdach eines großen Baums stehen Sekt und Häppchen bereit und man spürt die erwartungsvolle Vorfreude, mit der die Mitglieder des Reitvereins die noble, großzügige Spende in Höhe von 3675 Euro von Maximilian „Max“ Ertel würdigen wollen.

Seit Juli 1997 gehörte dieser dem Aufsichtsrat an. Nun scheidet er nach 24-jähriger Tätigkeit aus, wobei er seit 2016 als Vorsitzender dieses Gremiums verantwortlich zeichnete. Wolfgang Stauch und Jochen Trabold, die beiden Vorstände der Volksbank Krautheim, lobten Ertels Loyalität und Verantwortungsbewusstsein, seinen persönlichen Einsatz, seine Ausgewogenheit sowie seinen Weitblick. Diese Eigenschaften treten auch in Ertels uneigennütziger Geste zutage. Denn über mehrere Jahre habe er einen Teil seiner Aufwandsentschädigung für einen guten Zweck angespart. Welcher genau stand lange nicht fest. Durch Zufall habe er im Freundeskreis von einem Projekt des Reit- und Fahrvereins in seinem Wohnort Assamstadt erfahren, der seit langen Jahren eine Kooperation mit der Andreas-Fröhlich-Schule in Krautheim pflege. Schüler dieses sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums besuchten einmal wöchentlich den Reitstall zum bewegungstherapeutischen Reiten. Doch sitzen die Kinder und Jugendlichen nicht nur auf dem Pferd, vielmehr erstrecke sich die Beschäftigung bereits vom „reitfertig-Machen“ übers Streicheln, Striegeln, Reiten bis hin zum Putzen.

Diese Beschäftigung mit dem Tier, das Spüren der Körperwärme und die sanften Bewegungen täten den Kindern auf allen Ebenen gut, sowohl körperlich als auch seelisch, erklärt Lotte Springorum, zweite Vorsitzende. Und Ina Leuser, Eigentümerin der Anlage, die die Reithalle zum wöchentlichen Therapietermin ausschließlich für diese Zwecke reserviert, erklärt: „Das Feedback ist durchweg positiv.“ Da das langjährige Therapiepferd aus Altersgründen eingeschläfert werden musste, sei man lange auf der Suche nach einem geeigneten Vierbeiner gewesen, berichtet Vorstandsmitglied Veronika Fleckenstein von der monatelangen Suche. „Das war wie die berühmte Nadel im Heuhaufen.“ Ruhig, ausgeglichen, zuverlässig, aber dennoch nicht zu sensibel zeichne ein solchermaßen geeignetes Ross aus, verdeutlicht Vorsitzende Heidrun Beck. Mit Skaly, einem jungen sanftmütigen Tier, scheine man nun fündig geworden zu sein. Außerordentlich groß war daher die Freude bei Vereinsmitgliedern sowie Sonderpädagogin und leidenschaftlicherer Reiterin Rosi Mallwitz über die großzügige Finanzspritze über 3675 Euro. „Es ist ja ein Ehrenamt“, gibt sich der großmütige Spender im Hinblick auf seinen Aufsichtsratsposten ganz bescheiden, ist beeindruckt von der Komplexität des Projekts, dem hohen persönlichen Engagement und zollt den Verantwortlichen höchsten Respekt.

Dennoch ist diese Geste keine Selbstverständlichkeit und Ertel leistet hierdurch einen Beitrag, dass auch für Kinder mit motorischen und körperlichen Einschränkungen das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde liegt.