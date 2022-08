Ferienprogramm der „Schlackohren“ kam an

Assamstadt. Mit einer Rekordzahl von 70 Kindern wurde das Ferienprogramm der FG Assamstadter Schlackohren bereits zum 33. Mal veranstaltet. Als Cowboy und Indianer begaben sich die Teilnehmer zu Beginn auf Schatzsuche Richtung Wald. Auf abenteuerlichen Wegen ging es über Stock und Stein zum „Waldsofa“, einem vom Kindergarten errichteten Sitzplatz. Dort wurde auch eine Schatztruhe gefunden. Anschließend durften die Kinder in der Grundschule Assamstadt an mehreren Stationen die unterschiedlichsten Fähigkeiten unter Beweis stellen. Wo die einen flink beim Schlangenfangen, Fische angeln und Dosen werfen dabei waren, stellten andere bei der Erbsenschleuder ihr Geschick unter Beweis. Nicht nur sportliche Begeisterung beim Hindernisparcours war gefragt, sondern auch Fingerspitzengefühl an der Goldgräberstation oder der Station „Fühlen und Schmecken“. Beim Schminken kamen dann alle auf ihre Kosten. Abschließend wurden die Kinder zur Bratwurst mit Getränk geladen. Bei fetziger Gitarrenmusik fand der abwechslungsreiche Nachmittag seinen Ausklang. Bild: Heiko Wachter

