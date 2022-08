Fast 70 Kinder hatten viel Spaß im Zoo der Sportlerfamilie

Assamstadt. Kaum waren die Zeugnisse verteilt und die Sommerferien hatten begonnen, ging es los ins Zeltlager des TSV Assamstadt (Abteilung Tennis, Tischtennis, Leichtathletik, Volleyball, Fußball und Turnen).

Nachdem alle auf Corona getestet wurden, starteten fast 70 Kinder und zehn Betreuer und -innen für sieben Tage ins Zeltlager nach Apfelbach.

Die zuvor aufgebauten Zelte konnten gleich bezogen werden. Passend zum Thema „Zoo“ wurden die Zeltnamen vergeben. Noch bevor es richtig los gehen konnte musste am ersten Tag alles Weitere ins große Zelt verschoben werden, da es (zum Glück nur an diesem Tag) regnete. Dort war nun Zeit für eine Kennenlernrunde, verschiedene Spiele und natürlich durfte das bekannte Zeltlagerlied zur Einstimmung nicht fehlen.

Am zweiten Tag wurde ein Fahnenmast gefällt und mit kreativen Schnitzereien der Kinder verziert, so dass darauf die TSV Fahne zum 31. Mal gehisst werden konnte.

Das Spiele- und Bastelteam hatte viele spannende und kurzweilige Überraschungen parat. Lager- und Wasserspiele wurden gespielt, T-Shirts und Taschen gebatikt, Tiermasken und Wasserbomben gebastelt und auch das ausdauernde traditionelle 50-Fragen-Spiel rund um das Thema Zoo durfte nicht fehlen. Ein besonderes Highlight war auch das Auerhahnspiel. Dieses fand in einem Waldgebiet, in der Nähe des Zeltplatzes statt und war für die Kinder ein echtes Abenteuer.Weitere Aktivitäten waren Völkerball, Fußball, Tennis, Jägerball, ein geplanter Polizeibesuch und das beliebte Bingo. Auch der Bach, der direkt am Lager vorbeifloss, wurde allzeit gerne zum Spielen, Staudamm bauen und zur Abkühlung genutzt.

Glücklicherweise durften dieses Jahr wieder Ausflüge außerhalb des Zeltlagers stattfinden. Einen spannenden Nachmittag erlebten die Teilnehmenden im Schloss Weikersheim. Ebenso besuchte man den Gottesdienst der Gemeinde Apfelbach. Unumgänglich an diesen heißen Tagen war zudem ein Besuch im Freibad Wachbach. Erika & Rolfi Scherer überraschten die Kids wieder mit einem leckeren Essen.

Für den traditionellen Bunten Abend hatten sich die Kinder mit ihren Darbietungen richtig ins Zeug gelegt und so gab es mit Sketchen, bezaubernden Tänzen, einer amüsanten Tiershow, Tiergeschichten, witzigen Scherzfragen, lustigen Witzen und einem spannenden Tier-Fragequiz einen sehr kurzweiligen Abend.

Es folgten noch viele Mutproben, Nachtwachen, Singen am Lagerfeuer und ein Kinoabend. Für Aufregung sorgte ein Überfall von ehmaligen Teilnehmern des Zeltlagers, während eine fetzige Lagerfeuerdisco mit Tanz, Gesang und Limbodance für Partystimmung sorgte.

Die Zeit verging wie im Flug und es musste viel zu schnell wieder alles zusammengepackt werden. So beendeten Kinder sowie Betreuer und -innen glücklich, müde und um viele tolle Erfahrungen reicher das Zeltlager des TSV Assamstadt. tsv