Fasnachtsgaudi auf der Kinderprunksitzung

Assamstadt. Nach der Kinderprunksitzung am Fasnachtsdienstag wurde wieder aufs Neue klar: um die Zukunft der Schlackohrenfasnacht muss man sich keine Sorgen machen. In der voll gefüllten Asmundhalle herrschte Fasnachtsgaudi pur – es wurde getanzt, gefeiert und gelacht.

Unter der Leitung des neuen Präsidentinnenpaares Mila Wachter und Marie Zeitler waren mehr als 160 Kinder bei verschiedenen Programmpunkten beteiligt. Souverän und gekonnt witzig moderierten die beiden jungen Nachwuchstalente die Schlackohrhäuser Kinderprunksitzung. Sie haben ihren Debütauftritt mit Bravour bestanden, kein Wunder, sind sie doch die Töchter der Faschingspräsidenten Heiko Wachter und Wolfram Zeitler.

Das Kinderprinzenpaar mit ihrer Lieblichkeit Prinzessin Emelie (Hinterlang) I. und Tollität Prinz Anton (Freudenberger) I. zogen mit ihrem Hofstaat ein und begrüßten gewohnt locker ihr närrisches Völkchen. Ob als Bienen, Zwerge, Superhelden oder Tanzmariechen, die Assamstadter „Forschenacht“ erlebte einen weiteren Höhepunkt. Ganz stolz kann man dabei auf die Kleinsten sein, die mit drei beziehungsweise vier Jahren das erste Mal im Rampenlicht standen und ihr Können als Schmetterlinge unter Beweis stellten durften.

Dann leerte sich die Asmundhalle schnell, denn in Assamstadt ist erst am Aschermittwoch Schluss. Auch die Kinder hatten es ganz eilig, in die Ortsmitte zu kommen, wo es mit dem ältesten Brauch weiter ging: mit dem Schlappsautreiben, was historisch gesehen zurück geht auf das Winteraustreiben. Für viele ist diese Straßenfasnacht ein Highlight der besonderen Art und das Kaiserwetter tat sein Übriges. anru