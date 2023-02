Erwartungen übertroffen

Assamstadt. Der Rosenmontagszug der Assamstadter „Schlackohren“ übertraf einmal mehr sämtliche Erwartungen. Nach Schätzungen verfolgten rund 30 000 Narren den 44 Nummern umfassenden bunten Gaudiwurm durch die Straßen und Gassen der Kommune – wohl neuer Rekord.

Traditionell oblag es einer Jury, die Fußgruppen und Motivwagen zu bewerten und zu prämieren. Hierbei kam es letztlich zu den folgenden Ergebnissen: Fußgruppen: 1. „Best of Althäuser Waldkatzen“, 2. Hexen, 3. Schafherde, „Gassebesche“ sowie „Reiten verleiht Flügel – Schmetterlinge“. Motivwagen: 1. „Avatar – Aufbruch nach Schlackohrhausen“, „Pirates of Schlackohrhausen – Alles Paletti segelt in die weite Welt“, 2. Waldbaden, „Schlackohrhausen in Kinderhand, „The Taste“, 3. „Die Dampfmaschine qualmt und schnaubt – Steampunk“, „Der Prinzenpaar Hof Nachler“, Indianer. „Bierpreisbremse“. ktm

Der traditionelle Assamstadter Rosenmontagszug lockte rund 30 000 Narren an. © Klaus T. Mende