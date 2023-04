Der Sport stand im Mittelpunkt

Assamstadt. Die Tischtennisabteilung des TSV Assamstadt feierte ihr Jubiläum anlässlich ihre 50-jährigen Betsehens in der Asmundhalle.

Der Vorsitzende der Tischtennisabteilung, Hubert Hügel ließ die Geschichte der Tischtennisabteilung Revue Passieren. Bereits 1972 traf man sich auf Initiative von Walter Fohmann zwanglos zum Tischtennisspielen.

Aus diesen Anfängen heraus wurde dann offiziell am 5. Januar 1973 in einer Generalversammlung des TSV Assamstadt die Tischtennisabteilung gegründet. Am Anfang waren es 15 bis 20 Senioren. Innerhalb eines Jahres wuchs die Abteilung auf 60 Mitglieder. Heute hat die Abteilung 83 Mitglieder und nimmt mit drei Mannschaften am Spielbetrieb teil. Erster Abteilungsleiter war Walter Fohmann. Weitere Vorsitzende waren Albert Rupp, 18 Jahre; Günther Borck, Vier Jahre; Helmut Denninger, acht Jahre und seit 2008 Hubert Hügel.

Die größten Erfolge der Abteilung erzielte die Mädchen-Mannschaft 1994 mit dem dritten Platz bei den Süddeutschen Meisterschaften. Hinzu kamen noch zwei Badische Meisterschaften. Diese Erfolge sind der guten Jugendarbeit von Achim Ansmann und Bernhard Gerold zu verdanken.

Der größte Erfolg in jüngster Vergangenheit war der Aufstieg der 1. Mannschaft in die Bezirksliga. In dieser Klasse spielte man gegen Gegner aus dem gesamten Odenwald bis kurz vor Heidelberg.

Bürgermeister Joachim Döffinger und die TSV-Vorsitzenden Christian Hügel und Christian Geißler ließen es sich nicht nehmen, in einer kleinen Feierstunde eine Laudatio auf die Tischtennisabteilung zu halten.

Anschließend wurden folgende Personen geehrt: Karlheinz Deißler war Gründungsmitglied und ist heute noch Mitglied in der Tischtennis-Abteilung.

Günther Borck wurde geehrt für seine ehemalige Tätigkeit als Vereinsvorsitzender. Helmut Denninger war urlaubsbedingt verhindert. Hubert Hügel wurde geehrt für seine Vorstandstätigkeit seit 15 Jahren, Achim Ansmann für das Amt des Jugendwarts sowie für die Mitorganisation des Zeltlagers seit mehr als 30 Jahren. Ludwig und Bernadette Leuser wurden geehrt für ihre Jahrzehnte lange Freundschaft zur Tischtennisabteilung.

Das Vereinsjubiläum feierte man noch den ganzen Abend in lockerer Atmosphäre. Das Jubiläumsfest wurde umrahmt von den Ortsmeisterschaften. Es durfte hier jeder mitspielen, der seit fünf Jahren nicht mehr aktiv in einer Mannschaft Tischtennis gespielt hat. 40 Personen spielten den Ortsmeister bei den Damen und Herren aus. Um 22 Uhr standen die Sieger fest.

Hier die Platzierungen:

Jugend: 1. Platz: Lina Scherer; 2. Platz: Mila Wachter; 3. Platz: Bastian Ansmann.

Damen: Einzel: 1. Platz: Melanie Gerner; 2. Platz : Heike Freudenberger; 3. Platz: Anne Gerner.

Herren Einzel: 1. Platz: Torsten Scholz; 2. Platz: Heiko Wachter; 3. Platz: Joachim Walz.

Damen, Doppel: 1. Platz: Heike Freudenberger/Christine Rupp; 2. Platz: Anette Scherer/Lou Wachter; 3. Platz: Kathrin Geißler/Ina Gerner.

Herren, Doppel: 1. Platz: Torsten Scholz/Achim Langer; 2. Platz: Heiko Wachter/Daniel Rupp; 3. Platz: Elmar Hügel/Reinhold Hügel

Dieses Event löste bei Manchen so eine Begeisterung für das Tischtennisspielen aus, dass es zu spontanen Vereinseintritten an diesem Abend kam. Tischtennis wurde an diesem Abend noch weit bis nach Mitternacht weitergespielt.