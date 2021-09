Der Assamstadter HEimat- und Kulturverein hat trotz Corona-Pandemie großes Arbeits-Pensum bewältigt

Assamstadt. Der Heimat- und Kulturverein hielt seine jährliche Mitgliederversammlung im Hof des Dorfmuseums. Die Lage ist deutlich zweigeteilt, wie im Kernteil der Versammlung den Berichten der Projektleiter zu entnehmen war: In manchen Projektgruppen lag die Arbeit aufgrund der Pandemie (fast) komplett auf Eis, in anderen Bereichen konnte dennoch viel bewegt werden. Wanderwege, Naturerlebnispfad und Geocaching – vor allem alle Outdoor-Aktivitäten, für die der Verein die Infrastruktur bietet, fanden sehr guten Anklang in der Bevölkerung und bei Besuchern.

Das kleine Gärtchen des Dorfmuseums mit zwei Obstbäumen erhielt vor Kurzem eine schmucke Natursteinmauer, so dass die Mitglieder spüren konnten: Es wird langsam wieder wohnlich und immer gemütlicher im und am Dorfmuseum. Der Vorsitzende Arnold Nied gab einen kurzen Rückblick über das Vereinsjahr 2020: Trotz Corona konnten die gemeinsamen Sitzungen von Vorstand und Beirat regulär stattfinden. In den Vereinsorganen herrsche eine gute Atmosphäre und die Zusammenarbeit sei konstruktiv. 2020 starben das Gründungsmitglied Franz Stauch und der Projektleiter Robert Stumpf. „Sein Tod hat uns alle sehr getroffen“, sagte Nied vor dem Totengedenken. Und weiter: „Sein Name wird im Heimat- und Kulturverein untrennbar mit seinem großen Engagement für die Assamstadter Kleindenkmale und Bildstöcke und insbesondere die umfassende Renovierung des Kreuzweges und des Steffeskirchle in Verbindung bleiben.“

Die Mitgliederzahl wurde zum Jahresende bei 189 konstant gehalten. Nied bat eindringlich, bei der Mitgliederwerbung nicht müde zu werden. Der Vorsitzende bedankte sich bei den vielen Spendern und Unterstützern, wobei er die Edgar-und-Helene-Ansmann-Stiftung beonders erwähnte. Im Kassenbericht stellte Bernd Scherer plausibel die Verwendung der Vereinsgelder für die unterschiedlichen Ausgabenposten dar. Später attestierte Kassenprüfer Alfred Imhof dem Kassier eine tadellose Buchführung.

Da die Brauchtumspflege fast untrennbar mit Geselligkeit und sozialen Kontakten zu tun habe, konnten keine Veranstaltungen wie Hammeltanz oder Heimatabend stattfinden, führte Rudolf Frank aus. Gleiches galt für die regelmäßigen Singstunden: „Wie haben wir uns doch immer wieder auf diese fröhlichen Treffen gefreut“, bedauerte der Projekteiter Brauchtumspflege den Stillstand. Nachdem der Auftritt von Mäc Härder im März abgesagt werden musste, sah es im Bereich „Kulturelle Veranstaltungen“ die restliche Zeit gleichfalls „mau“ aus.

Pandemie-bedingt waren auch die Aktivitäten in der Projektgruppe „Junge Erwachsene & Familien“ eingeschränkt, weshalb der Fokus auf Pflegearbeiten an der Geocaching-Strecke und am Naturerlebnispfad lag. Letzterer werde so gut angenommen, dass die Flyer-Box wöchentlich aufgefüllt werden müsse. Positive Internetbewertungen hätten auch überregionale Gäste angezogen, berichtete Andreas Sturm. Dank guter Ideen konnte trotz Pandemie die beliebte Nikolausaktion stattfinden.

Am Dorfmuseum wurde viel geschafft, erläuterte Arnold Nied. Im Inneren wurde der Boden in der „Vorsetzestube“ abgeschliffen und mit Öl eingelassen. Mittlerweile steht in diesem Raum auch ein „neuer“ Kachelofen, umrandet mit Kacheln aus der Zeit des Wohnhausbaus. Ebenfalls fertiggestellt ist der Kellerraum. Außerdem galt es wieder, Materialspenden abzuwickeln, ob Getreideputzmaschine oder Regale aus dem Kolonialwarenladen. Norbert Nied, Veronika Schöbinger, Bernhard Walter und Walter Frank waren die regelmäßigen Helfer am Dorfmuseum. Arnold Nied warb um Spenden für einzelne Fenster oder Klappläden. An die jeweiligen Spender könnte mit kleinen Täfelchen erinnert werden. Aktuell ist das Wohnhaus am Dorfmuseum eingerüstet, denn die Fassade soll renoviert werden. Hierfür wurde ein aufwändiger Leader-Antrag gestellt, so Nied. Es soll ein „Hingucker“ im Ort werden, wenn die Fassade wieder im originalgetreuen Anstrich aus der Erbauerzeit erstrahlt.

Guten Anklang finden die sechs Wanderwege, die 2020 besonders stark frequentiert wurden. Walter Frank führte den Erfolg auf viele kleine Mosaiksteine zurück und nannte beispielhaft den Blumenschmuck von Elisabeth Hellmuth und Priska Heer an Grotte und Leichenhalle. Frank paluderte nicht ohne Stolz über Begegnungen mit Wanderern, die auch von weiter weg den Weg nach Assamstadt finden. Die Pflegearbeiten an den Wegen konnten uneingeschränkt durchgeführt werden, wobei der Projektleiter vor allem von Bernhard Deißler unterstützt wurde. Die Wanderhütten werden von Edgar Tremmel und dem Ehepaar Rumann gepflegt. Aus dem Kalender gestrichen werden musste die Auftaktveranstaltung zu den Taubertäler Wandertagen in Assamstadt. Der neue Termin zur Begehung des zertifizierten Bildstockwanderwegs 1/LT-M6 mit Rahmenprogramm ist am Freitag, 8. Oktober.

Der Willkommensgruß am Ortseingang von Bad Mergentheim kommend zählt mittlerweile wie selbstverständlich zum Ortsbild und wird mehrmals im Jahr umdekoriert. Zum Team gehören Edgar Tremmel, Hiltrud Heimberger, Rita Jesberger und Karl-Heinz Hügel. Initiiert von Sascha Heinz, startete im Juni 2020 die digitale Schnitzeljagd, die mittlerweile auf sechs Kilometer und 27 Stationen angewachsen ist. Weiterhin gab es bereits zwei Seniorenwanderungen, organisiert von Elke Nied. Für das neueste Projekt läuft momentan das Genehmigungsverfahren: Im Stöckigwald soll eine Strecke zum „Waldbaden“ entstehen. Ein neu zusammengestellter Bildstock wurde in der „Tiefen Wanne“ aufgestellt, der jetzt den Bildstockwanderweg 1 bereichert, so Werner Göbel für die Projektgruppe „Erhalten & Gestalten“. Karl Hellmuth hat die Schriftzüge am Kreuzweg und an der Grotte nachgebessert. Ein Gedenkstein wurde wieder aufgerichtet, der dem Vandalismus zum Opfer gefallen war.

Die Entlastungen des Vortsands viel einstimmig aus. Die Wahlen unter Leitung von Bürgermeister Joachim Döffinger gingen zügig über die Bühne, da es keine personellen Veränderungen gab. Am Wanderparkplatz werde eine neue Bank benötigt, wurde aus dem Publikum angemerkt. Und es wurde nach der Prioritäten-Liste für die Restaurierung der Bildstöcke gefragt, die noch Robert Stumpf erstellt hatte. chf