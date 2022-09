„Bühne frei“ heißt es in Assamstadt

Assamstadt. Nach der langen Corona-Pause freuen sich die Theaterfreunde Assamstadt darauf, wieder Theater spielen zu können. Aufgeführt wird in diesem Jahr der Schwank in drei Akten mit dem Titel „Siggi, der Sieger“. Noch ist man kräftig am Proben, doch schon in Kürze steigt die Premiere.

Bevormundung

Zum Inhalt: Kathrin Hummel führt seit ihrer Scheidung ihrem Bruder, dem Zahnbürstenfabrikanten Siggi Meyer, den Haushalt und bevormundet und bemuttert ihn und ihren Sohn Adalbert, der mit im Haus lebt. Adalbert, hat aber längst einen Trick gefunden, um seine eigenen Wege gehen zu können. Er täuscht die Mitgliedschaft in einem Boxclub vor und hat so seine freien „Trainingsabende“, die er mit Freunden verbringt, die er zudem noch in Onkels Firma eingeschleust hat.

Neffen überredet

Als der Onkel das, dank der Klatschbase Fräulein Mecker, herausfindet, überredet er den Neffen ihn und seinen Freund Theodorm zum Schein mit in den Club zu nehmen. Aber dann nimmt das Verhängnis seinen Lauf. Der Boxclub veranstaltet seine jährlichen Clubmeisterschaften und in der Zeitung steht, dass ein gewisses Neumitglied Siggi Maier die größten Chancen auf den Meistertitel hat. Dieser Siegbert Maier hat aber gar nichts mit Sigismund Meyer zu tun.

Champions ziehen los

Die drei „Boxchampions“ ziehen also los, um Meisterehren zu erlangen. Was sie nicht wissen, kurz zuvor ist die Sporthalle abgebrannt. Als Siggi, Theodor und Adalbert dann spät in der Nacht mit Siegerkranz und Lorbeer heimkehren, ist Einfallsreichtum gefragt. . .

Aufführungstermine

Die Aufführungen finden am Samstag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr, am Sonntag, 16. Oktober, um 18 Uhr und am Samstag, 22. Oktober, um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum St. Kilian in Assamstadt statt. Weitere Aufführungen folgen am Sonntag, 23. Oktober, um 14.30 Uhr, sowie am Freitag, 28. Oktober, um 19.30 Uhr und am Samstag, 28. Oktober, um 19.30 Uhr.