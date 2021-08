Blesch Kachelöfen: Rick Hügel seit drei Jahrzehnten fester Firmen-Bestandteil

Assamstadt. Ein Jubiläum der besonderen Art feiert Rick Hügel diesen Monat bei der Firma Blesch. Stolze 30 Jahre bringt der Kachelofenbauer nun schon Wärme in die Häuser der Kunden des Handwerksbetriebs aus Assamstadt.

Wenn er von seinem Beruf erzählt, strahlen die Augen von Rick Hügel. Er habe seine Berufswahl noch keinen einzigen Tag bereut und liebe seinen kreativen Job. Hügel ist überzeugt, dass der Beruf des Kachelofenbauers an Vielseitigkeit kaum zu übertreffen sei. „Wir können doch eigentlich alles“, so Hügel.

Die täglich neuen Herausforderungen, die mit seinem interessanten Beruf zusammenhängen, findet Rick Hügel interessant. Es werde nie langweilig, auch nach 30 Jahren nicht. Rolf Blesch weiß, dass für den vielseitigen Beruf des Kachelofenbauers die flexible, genaue und kreative Arbeitsweise seines Mitarbeiters die perfekte Kombination sei.

Seine Ausbildung begann Rick Hügel am 1. August 1991 und er ist seitdem fester Bestandteil des Ofenbauerteams. Seit seiner Lehrzeit in den 1990er Jahren haben sich die Tätigkeiten eines Kachelofenbauers stark verändert. Der Wandel vom voll gekachelten Ofen hin zum oft nur verputzten, modernen Heizkamin macht viele Arbeiten, die früher in mühevoller Kleinarbeit geleistet werden mussten, überflüssig. Andere Tätigkeiten rücken in den Vordergrund und ständig kommen neue hinzu. Doch immer wieder gilt es, auch noch die alten Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.

Zum Jubiläum gratulierten Rolf Blesch und die ganze Firma. Blesch betonte, dass es ihn stolz mache, so langjährige und herausragende Mitarbeiter wie Rick Hügel zu haben. Als Anerkennung überreichte Rolf Blesch seinem Mitarbeiter eine Urkunde des Unternehmens und ein Geschenk.