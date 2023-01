„Bildstockwanderweg“ auf der CMT zertifiziert

Assamstadt. Der Deutsche Wanderverband mit Sitz in Kassel hat den „LT 6 – M 6 – Bildstockwanderweg“ in Assamstadt zertifiziert. Die Auszeichnung wurde jetzt im Rahmen der CMT in Stuttgart an die Protagonisten um Bürgermeister Joachim Döffinger überreicht. Landrat Christoph Schauder überbrachte die Glückwünsche der Landkreisverwaltung.

Walter Frank, einer jener ehrenamtlich Tätigen, erklärt, dass es gar nicht so leicht sei, zu solch einer Ehrung zu gelangen. „Hierzu bedarf es vieler Stunden mit mehreren Personen, die mich tatkräftig unterstützen – etwa meine Frau Roswitha, Christoph Frank und Sascha Heinz“, erklärt Frank. Unter anderem gebe es einen regen Schriftverkehr, um sämtliche diffizile Vorgaben des Deutschen Wanderverbandes zu erfüllen.

Und auch in der Praxis gelte es, einiges umzusetzen, wobei ihm hier allen voran Bernhard Deißler eine große Stütze sei, meint Walter Frank weiter.

So müssten die Rund-Wanderwege mit dem Rad abgefahren werden, um zum Beispiel fehlende Schilder wieder anbringen, zugewucherte Tafeln freizuschneiden, herabfallende Äste von den Wegen zu räumen oder achtlos weggeworfenen Müll einzusammeln. Nachdem der „Bildstockwanderweg“ ausgiebig vom Deutschen Wanderverband inspiziert worden war, wurde das Begehungsprotokoll aus Kassel mit den Sätzen zurückgesandt: „Die Anforderungen an die Kriterien sind komplett erfüllt. Es gibt keinerlei Mängelstellen. Damit steht der Zertifizierung nichts mehr im Wege.“

Für Walter Frank und seine Mitstreiter hat sich der Einsatz gelohnt. Sie hoffen, dass der „Bildstockwanderweg“ reichlich frequentiert wird.