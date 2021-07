Betreuer und Trainer gesucht

Assamstadt. Nahezu konstant geblieben sind die Mitgliederzahlen in den einzelnen Abteilungen des TSV Assamstadt. Sie sehen nun wie folgt aus: Hauptverein 1162 (minus zwölf), Fußball 330 (plus fünf), Turnen 570 (minus elf), Tischtennis 83 (minus zwei), Volleyball 93, Tennis 154, Leichtathletik 114 (minus 2), Badminton 22 (minus eins).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Berichte der einzelnen Abteilungen fielen aufgrund der Corona-Pandemie bei Weitem nicht so umfangreich wie gewohnt aus, da der Sportbetrieb gewissermaßen komplett zum Erliegen gekommen war. Bei den Fußballern, so Christian Hügel, sei die Saison abgebrochen worden, nachdem die ersten Partien noch absolviert worden waren. Bereits zum dritten Mal in Folge hatte der TSV im Dezember das Kleeblatt-Abzeichen in Gold vom BFV für hervorragende Jugendarbeit erhalten.

So gut wie keine Aktivitäten

Für die Tennisabteilung habe es keine Aktivitäten gegeben, so Achim Langer. Der Spielbetrieb sei zumindest auf Trainingsniveau gehalten worden. Wegen der äußeren Umstände berichtete Karl Heinz Hügel von lediglich 72 abgelegten Sportabzeichen, verbunden mit der Hoffnung, dass sich die Situation wieder deutlich bessert. Große Aktivitäten waren auch bei Andreas Stumpf für die Sparte Tischtennis Fehlanzeige, der Spielbetrieb sei ebenso ausgefallen wie weitere Events. Nicole Siegismund sagte, dass die Volleyballer nun zumindest wieder hobbymäßig in Aktion treten, während Ute Hügel für die Turner hervorhob, dass es zumindest Online-Übungsabende gegeben habe. Jürgen Wachter blickte auf ein arbeitsreiches Jahr im Sportheim zurück, bei dem viele mit angepackt hätten. Und Daniel Rupp gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass für die 326 Kinder und Jugendlichen im Verein jetzt endlich wieder bessere Zeiten anbrechen und sie ihren Bewegungsdrang stillen könnten.

Ein großes Problem

Als ganz großes Problem in allen Abteilungen des TSV stellt sich dar, dass es nicht genügend Trainer und Betreuer gibt. Wer sich berufen fühlt, mit auszuhelfen und die Not zu lindern, sollte sich bei der jeweiligen Spartenleitung melden. tsv

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2