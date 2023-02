Assamstadt. Der Bauernball in Assamstadt findet bereits zum 32. Mal an diesem Samstag statt. Die Hopferstädter, in der Region bekannt für ihren stimmungsvollen Party-Rock, werden die Assamstadter Asmundhalle wie die letzten Jahre „zum Kochen“ bringen. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Bild: Hopferstädter

