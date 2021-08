„Australienexpedition” des TSV Assamstadt war ein tolles Abenteuer

Assamstadt. Das 30. Zeltlager der Abteilungen Tennis, Tischtennis, Leichtathletik, Volleyball, Fußball und Turnen des TSV Assamstadt ging nach Meinung aller Beteiligten wieder viel zu schnell vorbei.

Die Betreuer hatten im Vorfeld viel Aufwand betrieben, um das Zeltlager trotz vieler Corona-Verordnungen, bürokratischen Hürden und notwendiger Genehmigungen zu ermöglichen. Nachdem alle Teilnehmer auf Corona getestet worden waren, konnte es losgehen.

Fahne gehisst

Dank eines speziellen Konzepts mit Check-in-Zeiten und einer Check-in-Zone konnten die Kinder in Kleingruppen zum Sportgelände in Schweigern anreisen und die bereits zuvor aufgebauten privaten Zelte beziehen. Passend zum Thema „Australien“ erhielt jedes Zelt einen Namen und ein Fahnenmast wurde mit Schnitzereien verziert. So konnte das 30. Zeltlager mit einem „neuen“ Zeltlagerlied und dem Hissen der TSV Fahne offiziell eröffnet werden.

Passend zum Thema genossen die Teilnehmer des Zeltlagers verschiedene Qualifikationsspiele für die Australienexpedition. Das Spiele- und Bastelteam hatte viele spannende und kurzweilige Lagerspiele vorbereitet.

Auch das 50-Fragen-Spiel rund um Australien durfte auf keinen Fall fehlen. Besonders beliebt war das Auerhahnspiel, das in einem Waldgebiet in der Nähe des Zeltplatzes für die Mädchen und Jungen ein echtes Abenteuer war.

Da dieses Jahr keine Ausflüge außerhalb des Zeltlagers möglich waren und auch das Wetter nicht so ganz mitspielte, vertrieb man sich die Zeit mit vielen Bastelangeboten: Es wurden Gläser, T-Shirts und Steine bemalt, Fischernetze geknüpft und Wasserbomben befüllt. Völkerball, Fußball, Volleyball, Tennis und das beliebte Bingo wurden zudem gerne gespielt.

Besonderes Fest

Ein Programmhöhepunkt war die Feier zum 30-jährigen Zeltlagerbestehen. Gleichzeitig wurde Achim Ansmann damit überrascht, dass ihm seitens des TSV-Vorstands Christian Hügel und Christian Geißler Geschenke als Dankeschön für sein 30-jähriges Wirken als Betreuer überreichten. Letztere würdigten auch das Zeltlagerteam für das jahrelange ehrenamtliche Engagement für die Kinder.

Ehrengäste der Feier waren Elisabeth Hellmuth, Erika und Rolf Scherer sowie Tina Ansmann, die das Zeltlager jahrelang mitgetragen haben.

Mit einer Bildergalerie und zahlreichen Gesprächen über die vergangenen 30 Jahre, ließ man die schöne Zeit nochmals Revue passieren. Im Anschluss daran fand ein Kinoabend für die Kids statt und die Betreuer schwelgten am Lagerfeuer in Erinnerungen.

Nachdem zwischendurch noch einmal alle Teilnehmer vom Testzentrum Assamstadt, Bach-Apotheke, negativ getestet worden waren, konnte mit den Vorbereitungen für den traditionellen Bunten Abend begonnen werden.

Begeisterung

Die Mädchen und Jungen legten sich bei ihren Darbietungen sehr ins Zeug und begeisterten beispielsweise mit gekonnten Gesangseinlagen, bezaubernden Tänzen, Scherzfragen, Witzen, einem spannenden Fragequiz, verblüffenden Zaubertricks, einem magischen Poi-Auftritt mit „CupSong“ und einer amüsanten Clownshow. Es folgten noch viele Mutproben und eine Nachtwanderung, ehe die Rückfahrt angetreten wurde. tsv