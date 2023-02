Assamstadter Prinzenpaar

Assamstadt. Auf ein faschingsbegeistertes Prinzenpaar können die Schlackohren in dieser Saison gespannt sein: Mit Prinzessin Patrice (Schaller) I. und Prinz Michael (Rupp) II. hat sich ein Pärchen gefunden, dem Fasching bereits in die Wiege gelegt wurde. Beide stammen aus waschechten Schlackorhäuser Familien; 30 Jahre zuvor waren auch schon die Eltern von Patrice Prinzenpaar. Patrice und Michael gehören schon lange der bekannten Wagenbauergruppe „Nou´Gnachelt“ an, die mit ihren farbenprächtigen Motivwägen am Rosenmontag begeistern und Patrice tritt außerdem mit der Showgruppe „SEK“ bei den großen Prunksitzungen auf. Gespannt kann man nun sein, wenn sich die beiden dem närrischen Volk in ihrer Proklamation in den drei Prunksitzungen am kommenden Samstag, 11. Februar sowie am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Februar, mitteilen werden. Bild: Rudolf

