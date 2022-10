Assamstadt war Ausrichter des Tags der Heimatforschung im Main-Tauber-Kreis

Main-Tauber-Kreis/Assamstadt. Welche Möglichkeiten einer beruflichen Ausbildung hatten junge Frauen aus dem Bürgertum in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts? Diese Frage war kürzlich Kern des Vortrags beim Tag der Heimatforschung. Das Kreisarchiv des Main-Tauber-Kreises und das Landratsamt sind gemeinsamer Ausrichter dieser jährlichen Tagung. Für Assamstadt als gastgebenden Ort war es jedoch eine Premiere in der seit mehr als 30 Jahren bestehenden Tagungsreihe.

Die „Wirtschaftliche Frauenschule auf dem Lande in Miesbach“ war das Forschungsthema der Münchner Referentin Katharina Wohlfart M.A. Anhand dieses konkreten Beispiels erfuhren die rund 50 teilnehmenden Mitglieder aus Kultur- und Heimatvereinen des gesamten Kreisgebiets etwas über schulische Bildungsmöglichkeiten und die sich daraus ergebenden Berufsperspektiven für junge Frauen vor rund 100 Jahren. Nach dem Vortrag stellte der örtliche Heimat- und Kulturverein „das Ass im Ärmel Frankens“, wie sich die Gemeinde Assamstadt selbst bezeichnet, bei zwei Rundgängen durch die Kommune vor.

Landrat Christoph Schauder legte in seinem Grußwort den Focus auf den landwirtschaftlichen Aspekt des Tagungsthemas. Die früher selbstverständliche Arbeit der Frauen auf den Bauernhöfen kenne er noch aus eigener Anschauung. Angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen gewinne die regionale Landwirtschaft eine immer größere Bedeutung. Gerade auch die Natur- und Landschaftsgestaltung, der Erhalt der Kulturlandschaft durch die Agrarbetriebe, sei für eine Tourismusregion wie das Taubertal immens wichtig.

Bürgermeister Joachim Döffinger würdigte in seinem Grußwort allen Heimat- und Kulturvereinen für ihre wertvolle Arbeit in den Städten und Gemeinden. Das, was von diesen im Ehrenamt für die dörfliche Gemeinschaft geleistet werde, könne eine Kommunalverwaltung selbst niemals umsetzen. Die Vereine würden damit auch zur Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Wohnort beitragen.

Nach den Grußworten von der Leiterin des Archivverbunds Main-Tauber, Dr. Monika Schaupp leitete Kreisarchivarin Claudia Wieland zum Thema des Vortrags über und stellte die junge Referentin vor. Diese hatte 2021 für ihre Studien den Förderpreis Agrargeschichte für die beste akademische Abschlussarbeit mit agrargeschichtlichem Fokus erhalten. Demnächst wird ihre Magisterarbeit unter dem Titel „Emanzipation durch Hauswirtschaft“ im Druck erscheinen.

Die Schaffung einer wirtschaftlichen Frauenschule ging auf Ida von Kortzfleisch zurück, die für ihre Idee Ende des 19. Jahrhunderts Mitstreiter und Unterstützer im Bürgertum fand. Das Angebot der auf ihre Initiative gegründeten Privatschulen richtete sich dabei eher an eine begüterte Gesellschaftsschicht. Die vergleichsweise hohen Schulgebühren sind ein Indiz dafür.

Die Miesbacher Schülerinnen kamen aus ganz Deutschland nach Oberbayern, wie den Kurslisten der Schuljahresberichte zu entnehmen ist. Zugangsvoraussetzung war der vorherige Besuch einer höheren Töchterschule. Daher orientierte sich der Lehrplan auch weniger an allgemeinbildenden Fächern, sondern war berufsbezogen ausgerichtet. Kochen, putzen, Gartenarbeit, Kleinviehhaltung, Imkerei und Molkereiwirtschaft, jeweils mit entsprechendem naturwissenschaftlichem Hintergrundwissen gepaart, wurden in ein- beziehungsweise zweijährigen Kursen unterrichtet. Professionalisierung und Rationalisierung hauswirtschaftlicher Tätigkeiten waren das Ausbildungsziel.

Selbstbestimmung

Dass ausgerechnet mit Hauswirtschaft die Selbstbestimmung und Stärkung der Frauen für ihr Wirken in der Gesellschaft befördert werden sollte, befremdet heute eher. Die angestrebte Symbiose von bürgerlichem städtischem Leben und bäuerlichen Tätigkeiten, die gleichberechtigt nebeneinanderstanden, dokumentiert sich in biografischen Details. Von einigen Schülerinnen haben sich Fotoalben und Briefwechsel erhalten, aus denen Wohlfart Beispiele zeigte und Textpassagen vorlas. Als Hauswirtschafterin dauerhaft berufstätig blieben – vergleichbar den Lehrerinnen – in der Regel nur unverheiratete Frauen. Nach einer Eheschließung kamen die in der wirtschaftlichen Frauenschule erlernten Fähigkeiten der Führung des eigenen Hausstands zugute.

Zunächst waren die Schule und ihre Leitung als Verein organisiert. Seit den 1930er Jahren wurden Organisation und Unterrichtsinhalte mehr und mehr durch die NS-Ideologie beeinflusst. 1939 wurde die bisherige Privatschule dann verstaatlicht. Als Landfrauenschule konnte sie nach Ende des Zweiten Weltkriegs weitergeführt werden.

Nach ihrem aufschlussreichen Vortrag beantwortete die Referentin Nachfragen aus dem Publikum. Dabei konnte sie noch weitere Aspekte des schulischen Alltags näher beleuchten.

Arnold Nied, Vorsitzender des Heimat- und Kulturvereins Assamstadt, sowie die Vereinsmitglieder Walter Frank und Rudolf Frank übernahmen es im Anschluss, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Tagung den historischen Veranstaltungsraum Alte Kirche, das im Aufbau befindliche Heimatmuseum sowie den Ort mit seinen Sehenswürdigkeiten vorzustellen. An allen Stationen wurde das große bürgerschaftliche Engagement deutlich, dass die Assamstadter Dorfgemeinschaft auszeichnet. So rettete ein Förderverein durch die Bereitstellung großer finanzieller Mittel die bereits zum Abriss freigegebene alte St. Kilianskirche vor der Zerstörung und ermöglichte den Umbau zu einem Kultur- und Veranstaltungsort.

Der Heimat- und Kulturverein engagiert sich mit verschiedenen Arbeitsgruppen unter anderem für die Ausweisung von Wanderwegen, den Erhalt der Bildstöcke und Kapellen auf der Ortsgemarkung sowie die Bewahrung historischen Mobiliars und alter Gerätschaften. 2022 kann er sein zehnjähriges Bestehen feiern. Das Heimatmuseum im „Schulze Bernhard-Anwesen“ soll dabei Heimstatt und Zentrum für die wachsenden Sammlungen des Vereins werden.

Beim Gang durch die bereits eingerichteten Räume sahen die Gäste, dass schon vieles geschafft wurde, aber auch noch mannigfaltige Arbeit auf den Verein wartet. zug