Ansmann in Assamstadt: Mobile Energie wird dringend benötigt

1300 Powerbanks, 700 Taschenlampen und 3000 Batterien hat die Assamstadter Firma Ansmann in den vergangenen Tagen als Hilfslieferung für die betroffenen Überschwemmungsgebiete nach Nordrhein-Westfalen gebracht. In den nächsten Tagen folgen darüber hinaus noch einmal 4900 Powerbanks. Die Hilfslieferung an eine zentrale Sammelstelle im Krisengebiet hat einen Verkaufswert von etwa 100 000

