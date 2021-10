Anerkennungsmedaille für Aktive aus Assamstadt

Assamstadt/Stuttgart. Es war wieder der große Rahmen, den eine Dankeschön-Veranstaltung für die aktiven Soldaten und Reservisten verdient. Nachdem im vergangenen Jahr die traditionelle Scheckübergabe wegen Corona entfallen musste, war es nun an der Zeit, für die Sammlung 2019 zu danken und zugleich für künftige Aktionen zu motivieren.

Auf Initiative des Innenministeriums Baden-Württemberg durfte der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge im Haus der Wirtschaft in Stuttgart Ehrungen vornehmen.

In seiner Begrüßung betonte Staatssekretär Wilfried Klenk, dass die friedensstiftende Arbeit des Volksbundes große Wertschätzung genieße. Der Kommandeur des Landeskommandos Baden-Württemberg, Oberst Thomas Köhring, wies auf die besondere Beziehung zwischen Baden-Württemberg und dem Volksbund hin.

Der Landesvorsitzende des Volksbundes und ehemalige Innenminister Guido Wolf unterstrich die Dankbarkeit des Volksbundes gegenüber den ehrenamtlichen Helfern in Uniform wie auch dem Innenministerium und berichtete über die Aufgaben des Volksbundes, wie die Betreuung von 2,7 Millionen Gräbern von Kriegstoten auf 832 Friedhöfen in 46 Staaten.

Im Anschluss wurden zahlreiche Ehrungen vorgenommen. Unter den Geehrten war auch eine Abordnung der Reservistenkameradschaft Assamstadt. Die RK beteiligt sich seit 1978, also über 40 Jahre, mit steigendem Erfolg an den Sammlungen für den Volksbund. Bei der Haus- und Straßensammlung in Assamstadt und Dainbach waren dies 2019 über 2500 Euro, was einen Durchschnitt von fast einem Euro je Einwohner bedeutet. Dieser Durchschnitt ist mit Abstand der höchste Wert in Baden-Württemberg.

Der Reservisten-Kameradschaft Assamstadt wurde dabei die goldene Anerkennungsmedaille des Volksbundes verliehen und für ihren großen Einsatz gedankt. Dem Dank angeschlossen hat sich Bürgermeister Joachim Döffinger, der es sich nicht nehmen ließ „seine“ Reservisten nach Stuttgart zu begleiten. pm