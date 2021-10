Alfred Scherer seit 55 Jahren im Verein

Assamstadt. Im Rahmen der alljährlichen Mitgliederversammlung des DRK-Ortsvereins Assamstadt für das Jahr 2020, wurde Alfred Scherer für stolze 55 Jahre treue Mitgliedschaft geehrt.

Nachdem der Begrüßung durch den Vorsitzenden Achim Stumpf wurde eine kurze Schweigeminute zum Gedenken an die verstorbenen Mitgliedern eingehalten.

Achim Stumpf bedankte sich beim gesamten Vorstand für die Unterstützung im vergangenen Jahr sowie bei allen DRK-Mitgliedern für die zirka 180 Stunden abgeleisteten Dienst-Stunden.

Ein weiter Dank ging an die Gemeinde für die Bereitstellung der Asmundhalle, die jedes Jahr für zwei Blutspendetermine zur Verfügung gestellt wird und die Unterbringung des DRK-Wohnwagens in einer Garage der Gemeinde.

Herr Stumpf sprach ein besonderes Dankeschön an die Edgar und Helene Ansmann-Stiftung aus, die dem Ortsverein eine Spende für den Unterhalt des Defibrillators in der Volksbank zukommen ließ.

Nach der Ansprache des Vorsitzenden übergab er das Wort an den Bereitschaftsleiter Thorsten Arnold. Er lobte zunächst alle aktiven Mitglieder, die die Dienste im vergangenen Jahr geleistet haben. Aufgrund von der Pandemie gab es nur wenige Dienste abzuleisten, welche noch im Februar an Fastnacht gewesen seien, und an zwei Blutspendeterminen. Übungsabende und das alljährige Zeltlager fanden ebenfalls aufgrund von Corona nicht statt. Der DRK Ortsverein Assamstadt kann sich jedoch über zwei neu ausgebildeten Sanitäter freuen.

Nach der Vorausschau auf das kommende Jahr, die der Bereitschaftsleiter seinen Mitgliedern gab, übernahm der Schatzmeister Markus Jäger das Wort. Er berichtete von einem leichten Plus der Kasse.

Dies bestätigten die Kassenprüfer Matthias Teichmann und Simon Rupp.

Florian Hügel, Vertreter der Gemeinde Assamstadt, bedankte sich für die Einladung und für die geleisteten Dienste sowie das Engagement der einzelnen Mitglieder.

Ehrungen

Am Ende der Mitgliederversammlung wurden Simon Rupp, Raphael Deißler, Marvin Hayn und Mario Scholz für 10 Jahre geehrt. Für 30 Jahre Mitgliedschaft wurde der Vorsitzende Achim Stumpf geehrt. Für 55 Jahre Mitgliedschaft und somit das längste Mitglied des DRK OV Assamstadt wurde Alfred Scherer geehrt. Die Geehrten erhielten jeweils eine Urkunde, eine Auszeichnung sowie ein kleines Präsent. drka