700 Bürger genossen Touren

Main-Tauber-Kreis. Bei den 14. Taubertäler Wandertagen wurde wieder viel geboten. Insgesamt gab es neben der Auftaktwanderung in Assamstadt noch weitere 18 Angebote im gesamten Taubertal. An den Veranstaltungen nahmen insgesamt rund 700 Wanderinnen und Wanderer teil.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der offiziellen Eröffnung in Assamstadt stand der Bildstockwanderweg 1 im Mittelpunkt des Wandererlebnisses, das rund 90 Bürger genossen. „Ich freue mich sehr, dass die Wandertage wieder viele begeisterte Teilnehmerinnen und Teilnehmer angelockt haben. Die Ferienlandschaft ‚Liebliches Taubertal’ bietet eine Vielzahl von Wanderwegen, die bei dieser Gelegenheit erkundet werden können“, sagte Landrat und Vorsitzender des Tourismusverbands „Liebliches Taubertal“, Christoph Schauder.

Während der Tour auf dem Bildstockwanderweg 1, der zum Meditativen Wanderangebot im „Lieblichen Taubertal“ gehört und das Siegel „Wanderbares Deutschland“ trägt, wurden mehrere Zwischenstopps am Friedhof, am Sägewerk Nied, am Nahkauf, an der Steffeskirche, an der Lourdes-Grotte, am Schlackohrenpilz sowie im Wald eingelegt. Diese Gelegenheit nutzten Wanderwegewart Walter Frank, Bürgermeister Joachim Döffinger und Förster Hans-Peter Scheifele, um den Wanderern einige Besonderheiten zu erläutern und Einblicke in das Ortsgeschehen zu geben.

In Freudenberg fand beispielsweise eine Wanderung unter dem Motto „Vom Dürrhof nach Ebenheid und zurück“ statt. „Über den Mittelberg zum Bürgerwald“ wurde in Röttingen gewandert. Eine „Wanderung durch die Jahreszeiten“ begeisterte die Teilnehmer in Bad Mergentheim. „In das herbstliche Herrgottstal“ wurde in Creglingen gewandert, in Tauberbischofsheim eine Wanderung zum „Abenteuer Waldbaden“ angeboten. lra

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2