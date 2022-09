5800 Euro für die gute Sache erzielt

Assamstadt. Der Benefizabend anlässlich des 75. Geburtstages des TSV Assamstadt mit einigen Fußball-Legenden am Freitag in der Asmundhalle war auch in finanzieller Hinsicht ein voller Erfolg – unterm Strich wurden nämlich 5800 Euro für mehrere gute Zwecke erzielt. Bedacht werden die von Lutz Wagner unterstützte „Leberecht-Stiftung“, Andreas-Fröhlich-Schule in Krautheim, Verein „Sprungbrett“ in Üttingshof, Reitverein Assamstadt (Therapiepferd), Musikkapelle Assamstadt und der TSV. Mit einigen der Offiziellen freuen sich TSV-Vorsitzender Christian Geißler (links), Uwe Rapolder, Organisator Klaus T. Mende (Dritter und Vierter von links), Rolf Dohmen (Mitte), Sylvia Gerasch, Bürgermeister Joachim Döffinger, Lutz Wagner und Karlheinz Förster (Fünfte, Vierter, Dritter und Zweiter von rechts). Bild: Sabine Holroyd

