3000 Kachelöfen eingebaut

Assamstadt. Friedbert Hügel ist nun schon seit 40 Jahren bei Blesch Kachelöfen in Assamstadt beschäftigt. Im Jahr 1982 begann er mit nur 15 Jahren seine Lehre als Kachelofenbauer bei Heinz Blesch, dem Vater des heutigen Firmenbesitzers Rolf Blesch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit seiner Lehre ist Friedbert Hügel dem Unternehmen und seinem kreativen Beruf treu geblieben. Sein Beruf mache ihm einfach Spaß, so Hügel mit einem zufriedenen Lächeln. Es gebe jeden Tag andere Arbeiten und neue Herausforderungen, denen er sich gerne stelle, so der Jubilar.

Zum 40-jährigen Jubiläum seines Mitarbeiters dankte Rolf Blesch Friedbert Hügel für sein Engagement und fasste die vergangenen 40 Jahre in Zahlen zusammen. Freddy, wie er von allen genannt wird, sei ein Rechengenie, aus diesem Grund passe dies ganz gut zu seinem Mitarbeiter, so Rolf Blesch. Er habe in den 40 Jahren rund 9200 Tage gearbeitet, habe etwa 3000 Öfen in die Häuser der Kunden gebaut und dabei schätzungsweise 3000 Tonnen Material verarbeitet.

Mehr zum Thema Ausbildungsbündnis Baden-Württemberg Jugendliche können kurzfristig Lehrstelle finden Mehr erfahren 45 Jahre im Dienst „Hat mir die Angst genommen“ Mehr erfahren

Zu diesem besonderen Anlass überreichte die zweite Bürgermeisterin Silvia Geißler dem Jubilar eine Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg, unterzeichnet vom Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Sie würdigte in ihrer Ansprache Hügels langjährige Tätigkeit im Handwerk. Auch die Handwerkskammer Heilbronn übermittelte in Form einer Ehrenurkunde ihre Anerkennung für die langjährige Tätigkeit im Handwerk.