17 Fahrer bei Assamstadt zu schnell unterwegs

Assamstadt. Beamte des Verkehrsdienst Tauberbischofsheim kontrollierten am Dienstagnachmittag in Assamstadt rund 580 Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit. Die Messungen fanden zwischen 9.45 Uhr und 16.30 Uhr auf der Kreisstraße 2877 in Fahrtrichtung Windischbuch statt. Dort liegt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit für Pkw bei 100 Stundenkilometern und für Lkw bei 60. 17 Fahrerinnen und Fahrer waren zu schnell unterwegs und müssen nun mit Anzeigen rechnen. Spitzenreiter war ein Pkw-Lenker der mit 130 Stundenkilometern unterwegs war.

