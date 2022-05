14 Kinder feiern Erstkommunion

Assamstadt. 14 Kinder aus der Pfarrgemeinde St. Kilian begingen das Fest ihrer Erstkommunion unter dem Motto „Bei mir bist du groß!“, was auf die Begegnung des Zöllners Zachäus mit Jesus in Jericho abzielte. Den Festgottesdienst feierten sie mit Pfarrer Bernhard Metz. Musikalisch umrahmt wurde er von der Musikkapelle sowie der Band „Mittendrin“. Ein besonderes Erlebnis auf dem Weg der Kommunionvorbereitung waren für die Kinder die beiden Tage, die sie im Haus Mariengart in Waldstetten mit Schwester Annemarai, Schwester Elena und den Katechetinnen verbringen durften. Mit einer kleinen Dankandacht am Montagabend klang die diesjährige Erstkommunion aus. Bild: Kirchengemeinde

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1