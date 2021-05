Zu jeder Zeit auf Tuchfühlung mit Gott

Berolzheim. „Er fehlt mir schon“, lacht Elfriede Retzbach und meint damit ihren Mesnerdienst für die Pfarrkirche Sankt Kilian, den sie 49 lange Jahre gerne ausübte.

Im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes wurde sie nun angemessen verabschiedet. Retzbachs Ehemann Josef übernahm bereits 1949 im Alter von nur 17 Jahren diesen Dienst, damals noch mit Unterstützung von Ordensschwestern. Mit ihrer Hochzeit 1961 war es für die Geehrte selbstverständlich, ihrem Mann in Sakristei und Kirchenraum helfend zur Seite zu stehen.

Die alte und die neue Mesnerin vor dem Marienaltar der Beolzheimer Pfarrkirche:: Tochter Birgit Frank und ihre Mutter Elfriede Retzbach, im Vordergrund brennt die „Mesnerkerze.“ © Elisabeth Englert

Ob Osterfeuer vorbereiten oder Krippenaufbau, ob Fahnen bereitstellen oder Kerzen entzünden, ob Kirchenwäsche oder Glocken läuten, ob für Prozessionen richten oder den Gottesdienst vorbereiten, „ich habe diesen Dienst gern gemacht. Es sei schließlich ihre Aufgabe gewesen, dass alles was benötigt wurde, parat gewesen sei, beschrieb die 88-Jährige ganz bescheiden ihre Tätigkeit, die sie augenscheinlich geistig und körperlich fit gehalten habe. In all den Jahren habe sie nicht einen Gottesdienst wegen Krankheit versäumt. Zudem sei ihr jede Messfeier gleich wertvoll und wichtig gewesen, sei es ein „normaler“ Werktagsgottesdienst oder ein festliches Hochamt.

Pfarrer Edgar Wunsch, Leiter der Seelsorgeeinheit Boxberg,, zog Parallelen vom Priester- zum Mesnerdienst, gingen doch beide auf „Tuchfühlung Gottes.“ Er unterstrich Retzbachs Liebe zur Kirche und zu Christus, die sie mit „Herzblut“ diese Aufgabe verrichten ließ. „Sie waren die Erste in der Kirche und die Letzte, die ging“, lobte Wunsch und dankte für die fast fünf Jahrzehnte lange Treue und Zuverlässigkeit. Mit einem eigens für sie gedichteten Lied honorierte Wunsch deren gewissenhaftes Engagement.

Die Vorsitzende des Dekanatsmesnerverbands, Annette Mohr, übermittelte die Grüße des Dekanats und erinnerte an die gewachsene, enge Verbundenheit, die bei Versammlungen, Ausflügen oder Wallfahrten spürbar war. Persönliche Worte fand sie für das humorvolle, fröhliche Wesen der Jubilarin, die immer ein Lächeln im Gesicht habe.

Abschließend überreichte Mohr die Ehrenurkunde des Mesnerverbands der Erzdiözese Freiburg nebst der Ehrenmedaille in Gold für 50-jährige Tätigkeit sowie die „Mesnerkerze“, die zu Ehren der Gottesmutter vor dem Marienaltar brennen werde. Diakon Günther Holzhauer, Präses des Mesnerverbands, wertschätzte Retzbachs Verdienste in der Konzelebration des Gottesdienstes.

Dankbar zeigte sich Pfarrer Wunsch, dass die Stelle nahtlos besetzt wurde. Tochter Birgit Frank führt die Tradition weiter und zeichnet fortan für dieses Amt verantwortlich. Klar, dass sie bei dieser Familiengeschichte nicht bei null beginnt, denn „eigentlich war ich schon immer dabei.“

