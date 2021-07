Wort Gottes kommt vom Hochsitz

Jägerlatein liegt ihr gänzlich fern: Steht Pfarrerin Julia Ehret auf ihrem Hochsitz am Lagerhaus, verkündet sie das Wort Gottes.

Buch. Wie es zu diesem bemerkenswerten Freiluft-Gottesdienstgelände kam, berichten sie und Kirchengemeinderat Holger Veith im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.

Hart erwischt

Das Coronavirus hat auch die Kirchengemeinden hart erwischt. Geschlossene Räume, kein Gesang, Abstandsregelungen – die Gottesdienste veränderten sich. Infolgedessen feierte die Gemeinde ihre sonntäglichen Gottesdienste zunächst vor der Kirche am freien Platz und zog anschließend aufgrund des Verkehrslärms auf die Wiese am Familienbad um.

Als der Herbst und damit die Feuchte und Kälte Einzug hielten, war einzige Alternative wieder der Kirchenraum. Mit knapp 20 zulässigen Einzelsitzplätzen stellte man sich im Hinblick auf die anstehende Advents- und Weihnachtszeit stimmungsvolle Feiern nicht vor. „Die Weihnachtszeit lag mir schon sehr am Herzen“, so die Pfarrerin rückblickend. Was tun? Guter Rat war teuer.

Froh griff man daher die Idee eines Mitbürgers auf, der sich an eine längst vergangene Waldweihnacht, die im Dorf gefeiert wurde, erinnerte.

Dieser Gedanke wurde vom Kirchengemeinderat weitergesponnen, und schließlich entstand mit zahlreichen weiteren Helfern ein entsprechendes Open-Air-Gelände.

Die Lehrlinge der Forstwirt-Ausbildungsstelle Buch des Forstbezirks Odenwald bauten auf Initiative von Förster Werner Frank einen Altar sowie den bereits erwähnten Hochsitz als Kanzel. Versierte Männer überdachten den Platz, so dass man sich wohl behütet im Trockenen traf.

Tannenwedel und -bäume, Laternen, Holzstapel, Reisigbündel, knisternde Feuer, Sitzbänke und vieles mehr schufen ein rustikales Ambiente und hießen die Besucher willkommen. Die positive Resonanz und Wertschätzung dieser ließ aus der Einmalaktion eine quasi dauerhafte Interimslösung werden, bis die Normalität wieder einkehrt.

So treffen sich die Gläubigen nach wie vor auf diesem Gelände, das federführend von Veith thematisch an die jeweilige Zeit gestaltet und angepasst werde. Zur Passionszeit baute er drei große Kreuze, die gleich beim Betreten ein ehrwürdiges Gefühl vermitteln. Dornenkrone und Hahn durften selbstverständlich nicht fehlen. „Er hat sich richtig reingehängt“, lobt die Geistliche.

Viele Kleinigkeiten

Der „Wald“, der den Hochsitz umstand, wich einem aus einer Astgabel gefertigten Engel. Stets werde etwas umgebaut, komme Neues hinzu. Je mehr man sich auf diesen Ort einlässt, umso mehr liebevolle Kleinigkeiten entdeckt man. Ein Bild, eine Kerze, eine Axt – der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Stopp! Das geht gar nicht, schließlich befinden wir uns auf einem Gottesdienstgelände. Aktuell flattern viele bunte Fähnchen, die europäischen Landesflaggen, im Wind und spannen den Bogen zur Fußball-Europameisterschaft. „Wenn ich samstags hier arbeite, stehen ruckzuck ein paar Leute da und fragen, ob sie was helfen können“, freut sie der Hauptverantwortliche. Besonders sei er froh, dass dieser Ort so gewertschätzt und von der Bevölkerung angenommen werde. „Am Anfang waren wir schon skeptisch.“ Nun bereite es ihm richtig Spaß.

Pfarrerin Ehret ist stolz auf den überaus guten Besuch, die Gäste aus den Nachbargemeinden und ergänzt sichtlich zufrieden: „Es war die richtige Entscheidung.“