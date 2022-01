„Wir wollen es gemeinsam gut machen“

Mit einem gemeinsamen Gottesdienst als sichtbarem Startschuss machten sich die vier Seelsorgeeinheiten von Wittighausen bis Krautheim auf den Weg in das Projekt Kirchenentwicklung 2030, um zu einer Gemeinde zusammenzuwachsen.

Lauda-Königshofen/Berolzheim. Unzählige Kerzen erleuchten den Kirchenraum und lenken den Blick in den Altarraum, in dem eine Leinwand mit „Herzlich Willkommen“ die Gäste aus den vier Seelsorgeeinheiten Grünsfeld-Wittighausen, Krautheim-Ravenstein-Assamstadt, Lauda-Königshofen und Boxberg-Ahorn begrüßte. Der weihnachtliche Schmuck tat sein Übriges und schuf eine anheimelnde Atmosphäre. Die Gastgeber gaben sich sichtlich Mühe, ihren Mitchristen einen herzlichen Empfang zu bereiten. Angesichts des kräftigen, lebendigen Gesangs, begleitet von Ulrike Wolf an der Orgel, schien dies gelungen zu sein.

Mit diesem gemeinsamen Gebetsabend machten sich die Gläubigen nach vielen Treffen in den verschiedenen Gremien auch nach außen hin für alle erkennbar auf den Weg in die neue Pfarrgemeinde.

In seiner Begrüßung betonte Pfarrer Stefan Märkl, zusammen mit Dekanatsreferent Dr. Robert Koczy Koordinator dieses ambitionierten Projekts, die „sehr gute und wohlwollende Atmosphäre“ der bisherigen Treffen sowie den breiten Konsens „es gemeinsam gut machen zu wollen.“ Einig sei man sich überdies, dass man eine Kirche sei und bleibe. „Insofern dürfen wir alle hier in Berolzheim zu Gast sein. Gleichzeitig dürfen wir aber auch alle hier daheim sein.“

Dieses „Gast-und-daheim-sein-Gefühl“ wurde sehr ansprechend im Gebetsabend umgesetzt. Als gastgebender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Boxberg-Ahorn führte Edgar Wunsch durch den Gottesdienst und band wohldosiert und stimmig Vertreter der anderen Pfarreien mit ein. Andrea Vollrath und Maria Kraft aus Grünsfeld, Norbert Prause aus Lauda-Königshofen, Pfarrer Trudpert Kern aus Krautheim-Ravenstein-Assamstadt und Heike Seyfried aus Boxberg gewährleisteten, dass alle Besucher „ihre“ Vertreter in der Gottesdienstgestaltung wiederfanden und sich identifizieren konnten.

Am Beispiel Abrahams, der einem einzigen Gott vertraute, sich auf den Weg in eine ungewisse Zukunft machte, zog Pfarrer Wunsch Parallelen zur gegenwärtigen Situation der Christen. Mit Gott in der Mitte werde man indessen nicht nur mit denjenigen zusammengehören, die im eigenen Ort wohnten.

Vielmehr sei man durch den gemeinsamen Glauben mit allen verbunden, „auch mit denen, die uns im Moment noch fremd sein mögen.“ Trauen und wagen wie Abraham, so müsse man sich auf den Weg des Entwicklungsprozesses machen, dann entstünde eine Kirche mit Sinn und Tiefe. „Das wünsche ich mir“, so der Geistliche abschließend.

Erstmals wurde auch das eigens für dieses Kirchenentwicklungsprojekt formulierte Gebet vorgestellt und gemeinsam gebetet. Es wird als Gebetsblatt in den Pfarrgemeinden verteilt und „hoffentlich bald in vielen Gottesloben drin liegen“, hofft Pfarrer Märkl. Dann würden Hilfe, Einsicht und gutes Gespür die Entscheidungen begleiten.

