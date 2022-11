Wiedersehen nach halbem Jahrhundert

Eubigheim. „50 Jahre ist es nun schon her, dass wir hier die Schulbank gedrückt haben“, blickte Gebhard Wrana in seinen einleitenden Worten zurück anlässlich des Klassentreffens des Hauptschulabschlussjahrgangs 1972 im Dorftreff „Alde Schul.“ Und dieses „Hier“ meinte er durchaus wörtlich. Denn wie der Name schon sagt, beherbergte dieser gesellige Treffpunkt im ehrwürdigen, imposanten Schulgebäude früher ganze Scharen von Schulklassen, darunter auch anwesenden Absolventen in ihrem letzten Schuljahr.

So schloss sich der Kreis vom Schultisch vor einem halben Jahrhundert zum jetzigen fröhlichen Beisammensein an Wirtshaustisch und Theke. Besonders die Auswärtigen, die den Raum noch nicht kannten, waren angetan vom geschmackvollen Ambiente. „Die Zeit für ein Klassentreffen war reif“, stelle Wrana fest und freute sich über die Mitorganisation durch Ingeborg Brauch.

Angesichts der ungezwungenen, vertrauten, herzlichen Gespräche und ausgetauschten Erinnerungen war die Zeit unbestritten reif und die Ehemaligen genossen diese durchaus sehr. een