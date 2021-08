Volksbank Kirnau schafft „VolksBänke” für Ahorn

Ahorn. Die Volksbank Kirnau wollte im letzten Jahr ihr 140-jähriges Bestehen feiern. Doch diese Festlichkeiten fielen der Pandemie zum Opfer. Nichtsdestotrotz wollte man etwas Nachhaltiges für die Ortschaften tun. So entstand die Idee der „VolksBank“, die, versehen mit einer ans Jubiläum erinnernden Inschrift, an die Kommunen übergeben wurden.

Die Volksbank als regionale Genossenschaftsbank entspreche damit ihrer Selbstverpflichtung, sich im kulturellen, sozialen oder kirchlichen Bereich einzubringen, erläuterte Bernd Scherer, Marktbereichsleiter Rosenberg/Ahorn.

Der Gesamtbetrag der 14 vollständig aus Recyclingkunststoff gefertigten, robusten Sitzgelegenheiten belaufe sich auf rund 5500 Euro.

Gut investiertes Geld, wie Ahorn Bürgermeister Benjamin Czernin fand und bedankte sich bei der stellvertretenden Übergabe in Eubigheim für die vier Bänke in seinem Gemeindegebiet. Denn auch in Berolzheim, Buch und Hohenstadt laden die „VolksBänke“ zum Verweilen ein.

Eubigheims Ortsvorsteher Roland Englert freute sich über die schöne Idee, „mit der jeder etwas anfangen kann“. een