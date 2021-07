Viele verborgene Talente herausgekitzelt

Ahorn/Eubigheim. Berufsorientierung und praktisches Arbeiten werden am Lernhaus Ahorn schon immer großgeschrieben. Seit Jahren gibt es einen Berufsfahrplan für alle Klassenstufen, Bildungspartnerschaften mit Firmen aus der Region werden gepflegt, durch die Agentur für Arbeit wird bei der Berufswahl unterstützt, praktische Fächer wie die „Handwerkstatt“ und die „Talentwerkstatt“ entstanden, die Schülerfirma „A-Factory“ und „Lernhaus außer Haus“ sind weiterer Bestandteil der gebotenen Möglichkeiten, praktische Erfahrungen zu sammeln.

Bereits in LG 5 und LG 6 wird das Fach Handwerkstatt und Talentwerkstatt angeboten. In diesen Werkstätten können die Schüler erste Erfahrungen in den fachpraktischen Fächern tätigen und verschiedene Arbeitstechniken ausprobieren. So wird der Bohrmaschinenführerschein erworben oder in der Schulküche einfache Gerichte zubereitet sowie das Nähen mit der Nähmaschine erprobt. In Reflexionsphasen werden die Arbeitsprozesse und -ergebnisse bewertet, die Lernpartner erhalten Rückmeldung zu ihren Kompetenzen.

In den letzten drei Wochen des Schuljahres hatte die gesamte Lerngruppe acht die Möglichkeit, die zwei Praktikumswochen nachzuholen, die sonst im Frühjahr durchgeführt worden wären.

Um die ausgefallenen Betriebserkundungen zu kompensieren, wurden die Verantwortlichen der Partnerfirma Systemair durch Videokonferenz ins Lernhaus übertragen. Von Mitarbeitern der Personalabteilung sowie von derzeitigen Auszubildenden wurde den Schülern der Lerngruppe acht der Betrieb vorgestellt. Toll war für die Schüler des Lernhauses die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Hierbei ging es um Themen wie Bewerbung, Bewerbungsgespräch, Ausbildungsberufe sowie Chancen innerhalb der Firma. Dadurch standen vor allem die Azubis Rede und Antwort, was durch den geringen Altersunterschied besonders eindrücklich war.

Auch die Firma Würth folgte dem Aufruf des Lernhauses zu einer Videokonferenz mit LG 7 und LG 8. Nach einer Präsentation des Betriebes sowie der verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten wurde es „praktisch“. Zwei Azubis programmierten kleine Computerprogramme mit den Schülern, die im Lernhaus die Chance hatten, an PC-Einzelplätzen die vorgestellten Schritte selbst und eigenständig durchzuführen. Groß war die Freude, als das selbst programmierte Computerspiel funktionierte.

Bei Würth habe die Ausbildung einen hohen Stellenwert, so Sabrina Christof, Verantwortliche der dualen Studenten bei Würth. Besonders ging es in den vergangenen Monaten darum, die Ausbildung der jungen Informatiker, trotz der erschwerten Randbedingungen aufgrund der Pandemie, weiterhin qualitativ gut fortzusetzen.

Über den gesamten Lebenszyklus der Ausbildung hinweg, begonnen von der Berufsorientierung, dem Bewerbungsprozess, der Einstellung, der Vertragsabwicklung, der Vermittlung von Fähigkeiten und Fertigkeiten bis zu den Abschlussarbeiten, war ein enormer Digitalisierungsschub spürbar. Umso wichtiger ist es, vonseiten des Unternehmens, hinsichtlich Berufsorientierungen gut vorbereitet zu sein und den möglichen künftigen Azubis alle wichtigen Informationen ansprechend und digital zugänglich zu machen. Es bedarf Offenheit gegenüber neuen Situationen und Transparenz von beiden Seiten.

Unter Berücksichtigung der gebotenen Hygienemaßnahmen wurde in der Schülerfirma „A-factory“ im Rahmen der Kooperativen Berufsorientierung (KooBo) am Lernhaus Ahorn an verschiedenen Projekten gearbeitet, so etwa das Verschönern der Seifenspender im Lernhaus.

Auch im Freien wurde zum Schuljahresende noch mal Vollgas gegeben. Mit der tatkräftigen Unterstützung der LG 5 bis 9 wurden die Pflasterarbeiten um das neue Fußball- Spielfeld herum fertiggestellt. Hilfe bekamen die Schüler von der Partnerfirma Garten Stahl aus Schweigern. Hierbei durften viele Schüler auch einen Einblick in das Berufsfeld des Landschaftsgärtners werfen und ihr handwerkliches Geschick unter Beweis stellen. leah