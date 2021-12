Ein Hubschrauber der Polizei war bei der Suche nach einem achtjährigen Buben in Eubigheim, neben weiteren Einsatzkräften, am Montag im Einsatz. Kurz nach 19 Uhr war der Junge dann wieder wohlbehalten aufgetaucht und wurde von seiner Familie mit großer Freude und Erleichterung in Empfang genommen.

