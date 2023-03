Verdiente, langjährige Aktive ausgezeichnet

Eubigheim. Im Rahmen der Generalversammlung durfte Kommandant Tobias Gehrig verdiente Feuerwehrangehörige für ihren pflichtbewussten Einsatz auszeichnen.

Das Feuerwehrehrenzeichen in Silber für 25-jährige Zugehörigkeit erhielt Michael Berberich, der fünf Jahre als Kommandant verantwortlich zeichnete und nunmehr als Stellvertreter weiterhin in Verantwortung steht. Ebenfalls ausgezeichnet wurde Löschmeister Thomas Hess, der sich künftig im Ausschuss einbringt und zahlreiche Lehrgänge absolviert hat. Aller guten Dinge sind drei. Carmen Ihle bringt sich bereits viele Jahre im Ausschuss sowie als Betreuerin des Jugendfeuerwehr ein und fungiert nun als stellvertretende Jugendleiterin. An Festen findet man sie verlässlich hinter Essensausgabe oder Kuchentheke. Hierfür erhielt auch sie die Ehrennadel in Silber.

Die Ehrennadel in Gold für 40-jährige Zugehörigkeit erhielt der langjährige Kommandant Klaus Hefner, der 20 Jahre die Geschicke der Wehr lenkte und engagiert und mit gutem Beispiel voranging. Zahlreiche Einsätze, Feste, Ausflüge, Bauvorhaben und vieles mehr fielen in seine Amtsperioden. Als Mitglied des Ausschusses bringt er seinen Erfahrungsreichtum dort ein.

Ebenfalls für 40 Jahre geehrt wurde Rainer Hefner, der auf eine ebenso lange aktive Zugehörigkeit zurückblicken kann.

Auch der neue Kommandant Heinz Wagner wurde für seinen 40-jährige Einsatz geehrt. Beginnend mit dem Fanfarenzug blickt auch er auf zahlreiche Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule, Einsätze, Veranstaltungen, Aktivitäten zurück. Stets organisiert er die Heckenpflege und auch ansonsten läuft kein Arbeitseinsatz ohne ihn.