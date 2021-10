Überzeugendes Bild des Könnens geliefert

Schillingstadt. Von der evangelischen Kirche in Schillingstadt hinaus in die weite Welt. Das „Sax’emble“ präsentierte beim Kirchenkonzert einen abwechslungsreichen Ohrenschmaus rund um den Globus. „Wir freuen uns sehr, dass wir endlich wieder vor Publikum spielen dürfen“, strahlte Simon Wach mit seinen Ensemblemitgliedern um die Wette. Dies sind die fünf jungen Musiker Denise Baumann, Boas Dünkel, Christian Zimmermann, Simon Wach und Organisator Marcel Möhler.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits über zwei Jahre liege das letzte Konzert zurück. Umso mehr sei man daher dankbar, hier in der Kirche auftreten zu dürfen. Dies sei in der heutigen Zeit mit Hygienekonzepten und Eingangskontrollen keine Selbstverständlichkeit, lobten sie das Engagement der Kirchengemeinde. Diese wiederum griff dieses Kulturangebot nach langer Durststrecke gerne auf, um den Menschen in der Region etwas bieten zu können.

Passend zum Veranstaltungsort starteten die Musiker mit „Prelude und Allegro“, einer kleinen Rarität englischer Orgelmusik aus dem 18. Jahrhundert, das zu einer Mini-Suite arrangiert wurde.

Bei „California Dreaming“ wanderten die Gedanken vom kühlen Herbstabend in die warmen Gefilde Kaliforniens. Satte Saxophonklänge taten ihr Übriges und heizten den Gästen zusätzlich ein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nahezu prosaisch ging’s weiter mit einem Stück aus Felix Mendelsohn Bartholdys „Lieder ohne Worte“, zu dessen musikalischer Charakteristik lyrische Melodik, Sprachlichkeit und Erzählton gehören.

Auf Georgias Baumwollfelder schweiften die Gedanken bei „Davids Harfenspiel“ aus den „Spiritual Variations.“ Afroamerikanisch anmutende Klänge mit einer Mischung aus Blues, Jazz und Swing, arrangiert von Albert Loritz, dem ehemaligen Lehrer des Musikpädagogen Möhler sowie des Musikstudenten Wache, verführten die Zuhörer zum Wippen mit der Musik.

Ein Abstecher in die Wiener Klassik zu Mozarts wohl bekanntestem Werk „Die Zauberflöte“ zeugte von der Bandbreite der zwei Berufs- und drei Hobbymusiker. Die schnellen, virtuosen Tonfolgen, der festlich, furiose Schlussteil wurden bravourös gemeistert.

Oblivion, zu Deutsch Vergessen, ist das klassische Beispiel eines langsamen Tangos, dessen rhythmischer dunkler Klangteppich sich melancholisch und weich über die Zuhörer legte.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Umgehend wurden diese von kontrastierenden Klängen mit „Capricho Catalán“ aus der Klaviersuite „Espana“ in den heißen Sommer Kataloniens entführt. Schatten spendete eine weiße Wolke, „Nuvole Bianche“, die sich Tief aus dem Kirchengemäuer zu luftiger Leichtigkeit in den Altarraum erhob.

Temporeich und lebendig

Temporeich, lebendig, witzig und anspruchsvoll, so präsentierte sich „Burletta“ von Max Reger, ein kleiner Witz. Mit „Englishman in New York“ Stings zeitlosem Evergreen der neueren Musikgeschichte, wanderten die Bläser musikalisch und historisch in den prüden „Big Apple“ der 80-er Jahre, in dem der dort lebende Engländer Quentin Crisp sich offen zu seiner Homosexualität bekannte und Anfeindungen ausgesetzt war. Persönlichkeit und Lebensweg dieses Exzentrikers faszinierten Sting und inspirierten ihn zu diesem Song, der mit langanhaltendem Applaus belohnt wurde.

Weiter ging die musikalische Reise ins fremde und geheimnisvolle Moskau. Mit diesem temperamentvollen, von Lebensfreude sprühenden, rhythmischen Lied der Gruppe Dschinghis Khan endete diese gelungene Veranstaltung. Durchweg war den Saxophonisten aus Berolzheim, Schwabhausen und Neckarsulm die Leidenschaft und Spielfreude nach der langen Pause anzumerken und sie lieferten ein überzeugendes Bild ihres Könnens und musikalisch breiten Spektrums, was angesichts der nur unregelmäßig, projektweise stattfindenden gemeinsamen Proben umso mehr zu schätzen ist. Beschwingt und entspannt kehrten die Besucher von ihrer Reise um den Erdkreis zurück.